Başkan Erdoğan'dan Musa Eroğlu'na taziye telefonu
GÜNDEM AA
Türk Halk Müziği sanatçısı Musa Eroğlu'nun eşi Fatma Eroğlu hayatını kaybetti. Musa Eroğlu'nu arayan Başkan Erdoğan merhume Fatma Eroğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve dostlarına başsağlığı temennisinde bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Halk Müziği sanatçısı Musa Eroğlu'nu telefonla arayarak, eşi Fatma Eroğlu'nun vefatı nedeniyle taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, görüşmede, merhume Fatma Eroğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve dostlarına başsağlığı temennisinde bulundu.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TELEFON
Başkan Erdoğan, Türk Halk Müziği sanatçısı Musa Eroğlu'nu telefonla arayarak eşi Fatma Eroğlu'nun vefatı nedeniyle taziyelerini iletti.