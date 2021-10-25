Osman Kavala'nın "gönüllü elçileri" Abdullah Gül ve Kemal Kılıçdaroğlu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da görev yapan ABD, Almanya ve Fransa da dahil 10 ülkeden büyükelçinin 18 Ekim'de yerli Soros Osman Kavala'nın serbest bırakılması için yaptığı çağrıya değinerek "Yatıyorlar, kalkıyorlar, Kavala, Kavala… Kavala dediğin, Soros'un Türkiye şubesi. 10 tane büyükelçi onun için Dışişleri Bakanlığı'na geliyor. Bu ne terbiyesizliktir ya? Siz burayı ne zannediyorsunuz ya? Burası Türkiye, Türkiye. Burası öyle zannettiğiniz gibi bir kabile devleti değil. Burası anlı şanlı Türkiye. Burada kalkıp da Dışişleri Bakanlığı'na gelip talimat verme gibi bir yola giremezsiniz." dedi.