Osman Kavala'nın "gönüllü elçileri" Abdullah Gül ve Kemal Kılıçdaroğlu
Türk adaletinin Osman Kavala hakkındaki kararını görmezden gelerek serbest bırakılması için bildiri kaleme alan 10 büyükelçi için Başkan Erdoğan gereken talimatı verdi. "İstenmeyen adam" ilan edilen 10 büyükelçinin imdadına CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Abdullah Gül koştu. Gül ve Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'ye yönelik atılan küstah adıma karşı devletinin yanında olması beklenirken, aksi yönde hareket ederek 10 büyükelçinin yanında yer alması büyük tepki çekti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da görev yapan ABD, Almanya ve Fransa da dahil 10 ülkeden büyükelçinin 18 Ekim'de yerli Soros Osman Kavala'nın serbest bırakılması için yaptığı çağrıya değinerek "Yatıyorlar, kalkıyorlar, Kavala, Kavala… Kavala dediğin, Soros'un Türkiye şubesi. 10 tane büyükelçi onun için Dışişleri Bakanlığı'na geliyor. Bu ne terbiyesizliktir ya? Siz burayı ne zannediyorsunuz ya? Burası Türkiye, Türkiye. Burası öyle zannettiğiniz gibi bir kabile devleti değil. Burası anlı şanlı Türkiye. Burada kalkıp da Dışişleri Bakanlığı'na gelip talimat verme gibi bir yola giremezsiniz." dedi.
Erdoğan, bu büyükelçilerin "istenmeyen kişi" ilan edilmeleri için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na talimat verdiğini açıkladı:
"Gerekli talimatı ben de Dışişleri Bakanımıza verdim. Ne yapması gerektiğini söyledim. 'Bu 10 tane büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmelerini hemen halledeceksiniz' dedim. Bunlar Türkiye'yi tanıyacaklar. Türkiye'yi bilmedikleri, anlamadıkları gün burayı terk edecekler."
KEMAL KILIÇDAROĞLU KENDİNDEN BEKLENENİ YAPTI
Erdoğan'ın büyükelçiler hakkındaki kararı üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan paylaşım geldi.
"BU HAREKETLERİN SEBEBİ MİLLİ ÇIKARLARI KORUMAK DEĞİL"
Twitter hesabı üzerinden Başkan Erdoğan'ın kararına tepki gösteren Kemal Kılıçdaroğlu, "Ülkeyi hızla uçuruma sürekleyen şahıs, bu sefer de '10 büyükelçinin 'istenmeyen adam' ilan edilmesi emrini' vermiş. Açıkça söylüyorum; bu hareketlerinin sebebi milli çıkarları korumak değil, mahvettiği ekonomiye suni gerekçeler yaratma çabasıdır. Dönüp bir bak halkın sofrasına!" ifadelerini kullandı.
ABDULLAH GÜL DE HAZMEDEMEDİ
Başkan Erdoğan'ın bu açıklamaları iç basından dış basına kadar büyük ses getirken 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de, 10 ülkenin büyükelçilerinin sınır dışı edilmesine dair rahatsızlığını açıkladı.
"ELÇİYE ZEVAL OLMAZ"
Sözcü'nün haberine göre Gül, bu karara tepki göstererek "Yapılan kabul edilemez. Ancak, Dışişleri zaten çağırıp gerekli mesajları vermiş. Adı üzerinde elçiye zeval olmaz. Artık bu konuyu çok daha büyük krizlere dönüştürmek ülkenin çıkarına değil. Başka krizlerin önünü açar. Bu işi Dışişleri Bakanlığına bırakmak, yeni problemleri ortaya çıkarmamak, çıkışı olmayan noktalara götürmemek lazım." ifadelerini kullandı.
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