CHP’de skandal olaylar için kritik gün! Tanju Özcan ve Alim Karaca savunma yapacak

YDK kararına saygı duyacağını belirten Özcan olası bir ihraç kararı için ise, "partiden ihraç edilmem yönünde beklentisi olanlar vardı. İhraç edilseydim herhangi bir partiye gitmem gibi bir düşüncem yoktu bağımsız olarak kalırdım. İhraç edilseydim sadece CHP ile resmi bağım kopardı" ifadelerini kullanmıştı.