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CHP'de skandal olaylar için kritik gün! Tanju Özcan ve Alim Karaca savunma yapacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.10.2021
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CHP’de skandal olaylar için kritik gün! Tanju Özcan ve Alim Karaca savunma yapacak

CHP'li il-ilçe belediyelerinde ve teşkilatlarında yaşanan yolsuzluk, taciz, tecavüz skandalları henüz bir netliğe kavuşmadan yaşanan yeni olaylar gündemdeki sıcaklığını koruyor. Kendisinden yardım isteyen bir başörtülü kadına yönelik ifadeleri büyük tepki toplayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve bir vatandaşla telefonda küfürlü konuşan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca bugün savunma yapacak.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu bugün genel merkezde tüm üyeleriyle toplanacak. Kurulda savunma yapacak olan isimlerden bir tanesi Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan. Özcan geçtiğimiz aylarda kendisinden yardım isteyen bir başörtülü kadına yönelik ifadeleri nedeniyle 6 Eylül tarihli MYK tarafından uyarı cezası alması istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Özcan genel merkeze gidip sözlü savunma yapacak.

YDK kararına saygı duyacağını belirten Özcan olası bir ihraç kararı için ise, "partiden ihraç edilmem yönünde beklentisi olanlar vardı. İhraç edilseydim herhangi bir partiye gitmem gibi bir düşüncem yoktu bağımsız olarak kalırdım. İhraç edilseydim sadece CHP ile resmi bağım kopardı" ifadelerini kullanmıştı.

FETHİYE BELEDİYE BAŞKANI BÜYÜK TEPKİ ALMIŞTI
CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nda savunma yapacak bir diğer isime ise Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca. Karaca'nın bir vatandaş ile telefonda yaptığı küfürlü konuşma sosyal medya medyada paylaşılmış ve Fethiye Belediye Başkanı büyük tepki almıştı.

Alim Karaca için CHP lideri talimat vermiş ve konu 20 Eylül tarihli MYK da görüşülmüştü. O MYK toplantısında Karaca'nın uyarı istemiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edilmesine karar verilmişti. Alim Karaca da tıpkı Tanju Özcan gibi genel merkeze gidip sözlü savunma yapacak.

CHP’li Özcan ırkçı söylemlerine devam ediyor CHP'Lİ ÖZCAN IRKÇI SÖYLEMLERİNE DEVAM EDİYOR
Vatandaşla alay eden Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan CHP’nin genel görüşüyle ilgili emareler veriyor! VATANDAŞLA ALAY EDEN BOLU BELEDİYE BAŞKANI TANJU ÖZCAN CHP'NİN GENEL GÖRÜŞÜYLE İLGİLİ EMARELER VERİYOR!

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