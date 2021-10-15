İstanbul'un bitmek bilmeyen çilesi! Metrobüs yarı yolda arıza yaptı
İstanbul'da bitmek bilmeyen İETT, metro ve metrobüs arızalarına bir yenisi daha eklendi. Dün akşam saatlerinde Topkapı istasyonundan Cevizlibağ durağına hareket eden metrobüs yarı yolda arızalandı. Onlarca yolcu yürüyerek devam etmek zorunda kaldı. İstanbul'daki sorunlar her geçen gün artıyor.
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yaşanan bir metrobüs arızasıyla daha gündeme geldi. Milyonlarca İstanbullu aylardır devam eden arızalardan dolayı isyan etti.
İSTANBULLU YOLDA KALIYOR
İstanbul'da metrobüs arazılarına bir yenisi eklendi. Dün akşam saatlerinde Topkapı istasyonundan Cevizlibağ durağına hareket eden metrobüs yarı yolda arızalanınca yolcular kalan yolu yürüyerek katetti.
CHP'li İstanbul belediyesinden gün geçmiyor ki skandal görüntüler gelmesin. Sürekli metro, metrobüs ve tramvay arızaları vatandaşları çileden çıkarmaya devam ediyor. Son olarak metrobüs arızası Topkapı'da yaşandı. Vatandaşlar Topkapı'dan Cevizlibağ istasyonuna kadar hat üzerinde yürüdü.
BU İLK DEĞİL
Metrobüs güzargahındaki tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı. Görüntüler de yolcuların yol üzerinde toplu halde yürüdükleri anlar izleniyor.
Metrobüs hattındaki bu yolculuğu başka araçtaki yolcular kaydetti. Görüntülerin sonunda arızalanan metrobüs de görülüyor.
2019'dan bu yana kayda değer hiçbir proje yapmayan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi, İETT araçlarının bakım ve onarımında da sınıfta kaldı. Her geçen gün yolda kalan otobüs haberleriyle gündeme gelen İETT'nin bu sefer de yolda kalan metrobüsü vatandaşı isyan ettirdi.
Üst üste meydana gelen ulaşımdaki bu aksamalar, otobüslere zamanında ve yeteri düzeyde bakım ve onarımın yapılmadığını gözler önüne sererken CHP'li İBB'nin de işbilmezliğini ortaya koydu.
METROBÜS ARIZA YAPTI
Görüntüler Halıcıoğlu Metrobüs Durağı'nda kayda alındı. Günlük milyonlarca kişiyi taşıyan metrobüslerden biri, arıza yaptı ve çift yönlü olan yolda kenara çekildi.
İçerisindeki yolcuların indirildiği metrobüs, diğer araçların gidiş yönünü tıkayınca kuyruk oluştu.
CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) işbilmezliği her gün yeni bir boyut kazanıyor.
Göreve geldikleri 2019'dan bu yana İstanbul'a ve İstanbulluya kayda değer hiçbir yararı dokunmayan CHP'li İBB, İETT araçlarının bakım-onarımında sınıfta kaldığı gibi metrobüsleri de işletemez hale geldi.
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