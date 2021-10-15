İstanbul’un bitmek bilmeyen çilesi! Metrobüs yarı yolda arıza yaptı

İSTANBULLU YOLDA KALIYOR

İstanbul'da metrobüs arazılarına bir yenisi eklendi. Dün akşam saatlerinde Topkapı istasyonundan Cevizlibağ durağına hareket eden metrobüs yarı yolda arızalanınca yolcular kalan yolu yürüyerek katetti.

CHP'li İstanbul belediyesinden gün geçmiyor ki skandal görüntüler gelmesin. Sürekli metro, metrobüs ve tramvay arızaları vatandaşları çileden çıkarmaya devam ediyor. Son olarak metrobüs arızası Topkapı'da yaşandı. Vatandaşlar Topkapı'dan Cevizlibağ istasyonuna kadar hat üzerinde yürüdü.