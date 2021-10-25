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İstanbul yeni haftaya trafikle başladı! Trafik yüzde 60'a çıktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.10.2021 Güncelleme Tarihi: 25.10.2021
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İstanbul yeni haftaya trafikle başladı! Trafik yüzde 60’a çıktı

Ekim'in son haftası bir kez daha trafikle başladı. İstanbul'da iş ve okul için yola çıkanlar trafik çilesiyle karşı karşıya kaldı. D - 100 Karayolu Kartal - Ümraniye arası da dahil trafik yüzde 60'a ulaştı.

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. Servis araçlarıyla okullarına giden öğrenciler ve işlerine gitmek isteyen vatandaşlar yollara çıktı.

Özellikle D-100 Kadıköy istikametinde yoğunluk olduğu görüldü. Kimi zaman ise trafik yer yer durma noktasına geldi. İlerleyen saatlerde trafik yoğunluğunun artması da beklenenler arasında.

YENİ HAFTA YÜZDE 60 TRAFİKLE BAŞLADI

İki günlük hafta sonu tatilinin ardından mesaiye başlayan İstanbul'da haftanın ilk sabahında trafik yoğunluğu yüzde 60'a ulaşarak başladı.

Anadolu Yakasından Avrupa'ya geçişte ise TEM Otoyolu Ataşehir - Kavacık arası, 15 Temmuz Köprüsünde Çamlıca - Altunizade arasında trafik yoğunluğu oluştu.

D - 100 Karayolu Kartal - Ümraniye arasında da belirli aralıklarla trafik yoğunluğunun oluştuğu kayıtlara geçti.

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