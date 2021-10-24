New York Times Kavala çağrısının arkasındaki gücü açıkladı! Danimarka Almanya ve Norveç’ten skandal Kavala savunması

İNGİLTERE MEKTUBU İMZALAMADI

Türkiye'nin Rusya ile yakınlaşarak S-400 hava savunma sistemi satın aldığı ve ABD ile bu nedenle çatıştığını yazan haberde ayrıca, gelecek ay, aralarında Başkan Erdoğan'ın da bulunduğu 160'tan fazla dünya liderinin yer alacağı iklim değişikliği konferansı COP26'ya ev sahipliği yapacak olan İngiltere'nin mektubu imzalamadığı vurgulandı.

New York Times'ın Carlotta Gall tarafından kaleme alınan haberinde, Başkan Erdoğan'ın, diplomatlar için yaptığı "Türkiye'yi bilmeli ve anlamalılar. Bunu yapmadıkları gün gidecekler." açıklamasına da yer verildi.