New York Times Kavala çağrısının arkasındaki gücü açıkladı! Danimarka Almanya ve Norveç'ten skandal Kavala savunması
10 büyükelçinin yaptığı skandal 'Kavala çağrısı'nın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan resti çekti. Başkan Erdoğan'ın tepkisi dünya basınından büyük yankı uyandırdı. ABD merkezli New York Times gazetesi Başkan Erdoğan'ın açıklamalarını gündemine alırken, Biden yönetiminin 10 büyükelçinin yaptığı açıklamada itici güç olduğunu açıkladı. 'Kavala çağrısı' dünya basınında geniş yer bulurken söz konusu ülkelerden tek tek açıklama gelmeye başladı. Danimarka, Almanya, Norveç gibi ülkeler Kavala'yı savunmaya devam etti.
ABD merkezli New York Times gazetesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Eskişehir'de 10 büyükelçinin Osman Kavala açıklamasıyla ilgili, "Gerekli talimatı Dışişleri Bakanımıza verdim. 10 büyükelçinin bir an önce 'istenmeyen adam' ilan edilmelerini halledeceksiniz dedim" ifadelerine yer verdi. Haberde ayrıca 10 elçi açıklamasının ardında Biden yönetiminin olduğu ifade edildi.
Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda'nın Ankara büyükelçileri, cezaevinde bulunan Osman Kavala'ya ilişkin yargıya müdahale edici açıklamaları nedeniyle Bakanlığa çağrılmıştı.
Adı geçen büyükelçilikler, sosyal medya hesaplarından, Osman Kavala hakkında devam eden davanın, Türkiye'de demokrasi ve hukukun üstünlüğüne gölge düşürdüğünü ileri sürerek, Kavala'nın serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan da, Eskişehir Millet Bahçesi, İl Halk Kütüphanesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde 10 büyükelçinin Osman Kavala açıklamasıyla ilgili, "Gerekli talimatı Dışişleri Bakanımıza verdim. 10 büyükelçinin bir an önce 'istenmeyen adam' ilan edilmelerini halledeceksiniz dedim" ifadelerini kullandı.
BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
Türkiye'ye karşı yapılan ahlaksızlığı hedef alan Başkan Erdoğan sözlerini şu ifadelerle sürdürdü;
"Öbür tarafta, yatıyorlar, kalkıyor, Kavala, Kavala. 'Kavala' dediğin Soros'un Türkiye şubesi. 10 tane büyükelçi onun için Dışişleri Bakanlığına geliyor. Bu ne terbiyesizliktir? Siz burayı ne zannediyorsunuz? Burası Türkiye, Türkiye. Burası öyle zannettiğiniz gibi bir kabile devleti değil. Burası Türkiye, anlı şanlı Türkiye. Burada kalkıp Dışişleri Bakanlığı'na gelip talimat verme gibi bir yola giremezsiniz. Gerekli talimatı ben de Dışişleri Bakanımıza verdim. Ne yapması gerektiğini söyledim. 'Bu 10 tane büyükelçi bunların bir an önce istenmeyen adam ilan edilmelerini hemen halledeceksiniz' dedim. Zira bunlar, Türkiye'yi tanıyacaklar, anlayacaklar, bilecekler, bilmedikleri, anlamadıkları gün burayı terk edecekler."
NYT İSTANBUL BÜRO ŞEFİ YAZDI
New York Times'ın İstanbul Büro Şefi Carlotta Gall, 10 büyükelçinin yaptığı açıklamanın arkasındaki itici gücün Amerikan hükümeti olduğunu ifade etti. Gall haberinde Amerikan hükümetini işaraet ederek Başkan Erdoğan'ın Suriye'deki terör örgütlerine yönelik yardımlara devam eden NATO müttefikleriyle sık sık ayrı düştüğünü dile getirdi.
İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Guardıan da Erdoğan'ı açıklamalarını uzun süre internet sitesinin manşet bölümünde tuttu.
"10 ELÇİ AÇIKLAMASININ ARDINDA ABD VAR"
New York Times gazetesi, 18 Ekim'deki 10 elçi açıklamasının ardında Biden yönetiminin olduğunu yazdı. Haberde, istenmeyen kişi ilan edildiğinde, bireyin ev sahibi ülkeyi terk etmesi gerektiği anlamına geldiği ifade edildi. Haberde ayrıca büyükelçilere ayrılmaları için net bir süre verilmediği ve gerçekten sınır dışı edilip edilmeyeceklerinin belirsizliğini korudğu yazıldı.
İNGİLTERE MEKTUBU İMZALAMADI
Türkiye'nin Rusya ile yakınlaşarak S-400 hava savunma sistemi satın aldığı ve ABD ile bu nedenle çatıştığını yazan haberde ayrıca, gelecek ay, aralarında Başkan Erdoğan'ın da bulunduğu 160'tan fazla dünya liderinin yer alacağı iklim değişikliği konferansı COP26'ya ev sahipliği yapacak olan İngiltere'nin mektubu imzalamadığı vurgulandı.
New York Times'ın Carlotta Gall tarafından kaleme alınan haberinde, Başkan Erdoğan'ın, diplomatlar için yaptığı "Türkiye'yi bilmeli ve anlamalılar. Bunu yapmadıkları gün gidecekler." açıklamasına da yer verildi.
ÜLKERLERDEN TEK TEK AÇIKLAMA GELDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü konuşmasında aralarında ABD, Almanya ve Fransa'nın da yer aldığı 10 ülkenin büyükelçileri için "Gerekli talimatı ben de Dışişleri Bakanımıza verdim. Ne yapması gerektiğini söyledim. 'Bu 10 tane büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmelerini hemen halledeceksiniz' dedim. Bunlar Türkiye'yi tanıyacaklar. Türkiye'yi bilmedikleri, anlamadıkları gün burayı terk edecekler" demişti.
Reuters'a konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi haberleri takip ettiklerini ve konuya netlik getirmesi için Türkiye Dışişleri Bakanlığı'yla iletişime geçtiklerini söyledi.
Ajansa bilgi veren bir Alman Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, 10 ülkenin bu konu hakkında iletişim halinde olduğunu açıkladı.
Norveç Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Trude Maaseide, "Büyükelçimiz istenmeyen kişi ilan edilmeyi hak edecek hiçbir şey yapmadı" dedi, Türkiye'den henüz kendilerine bir mesaj iletilmediğini söyledi ve ekledi:
"Türkiye'yi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni imzalayarak uymaya taahhüt ettiği demokratik standartlar ve hukukun üstünlüğüne uymaya davet etmeyi sürdüreceğiz."
Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli de Twitter hesabından "10 büyükelçinin istenmeyen kişi ilan edilmesi Türk hükümetinin otoriterleşmesinin bir işareti" paylaşımında bulundu.
Sassoli "Sindirilmeyeceğiz. Osman Kavala'ya özgürlük" ifadelerini kullandı.
Yeni Zelanda Dışişleri Bakanlığı ise Türkiye'den resmi bir bildirim almadan konuyla ilgili yorum yapmayacaklarını söyledi. Bakanlığın açıklamasında Yeni Zelanda'nın Türkiye ile ilişkilerine değer verdiği aktarıldı.
Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod da henüz resmi bir bildirim almadıklarını, konu hakkında müttefik ülkelerle iletişim içinde olduklarını söyledi ve ekledi:
"Ortak açıklamamızda da yer alan ortak değerlerimizi ve prensiplerimizi savunmaya devam edeceğiz."
Alman diplomat ve Münih Güvenlik Konferansı Başkanı Woflgang Ischinger, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin böyle bir adım atması durumunda AB'nin ortak bir tutum alarak Avrupa Birliği'ndeki tüm Türk diplomatları sınır dışı etmesini önerdi.
Ischinger'in paylaşımına bir yanıt yazan Alman Yeşiller Partisi'nin kıdemli siyasetçilerinden Cem Özdemir de "Batılı demokrasilerin, Ankara'da net bir şekilde anlaşılacak ortak bir ortak yanıt vermesine ihtiyacımız var" dedi.
Özdemir'in adı, Almanya'da devam eden koalisyon görüşmelerinde dışişleri bakanı adayları arasında geçiyor.
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