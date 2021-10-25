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İşgalden kurtarılan Füzuli dünyaya açılıyor

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Giriş Tarihi: 25.10.2021 Güncelleme Tarihi: 25.10.2021
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İşgalden kurtarılan Füzuli dünyaya açılıyor

Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı topraklarda yapılan ilk büyük projenin açılışı için gün sayılıyor. Türk ve Azerbaycanlı mühendislerin ortak çalışmalarıyla yapılan Füzuli Uluslararası Havalimanı, 26 Ekim'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek törenle hizmete açılacak.

Türk ve Azerbaycanlı mühendislerin ortak çalışmalarıyla yapılan Füzuli Uluslararası Havalimanı, 26 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek törenle hizmete giriyor.

14 Ocak'ta temeli atılan havalimanı, 124 hektar arazi üzerine inşa edildi. Havalimanı, 3 kilometre uzunluğunda ve 60 metre genişliğinde büyük bir piste sahip. Bakü ile Füzuli arasında ulaşımı yarım saate düşürecek havalimanı, ikmal ve lojistik çalışmalarda bölge için kritik öneme sahip olacak.

ZENGİLAN'A TARIM PARKI

Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan bölgelerdeki kapsamlı imar ve kalkınma projeleri diğer bölgelerde de devam ediyor. Bölgede yeni yollar, santraller yapan, yıkılan yerleşim birimlerini yeniden inşa eden Azerbaycan hükümeti, tarım sektörünün geliştirilmesi için çalışmalar yürütüyor.

Bölgedeki tüm projelerde Azerbaycan'a destek sağlayan Türkiye, öncelikli alanlardan biri olarak belirlenen tarım sektörünün gelişmesi için de desteğini sürdürüyor.

Bu kapsamda, işgalden kurtarılan Zengilan'da Türk şirketlerinin de katkısıyla modern teknolojilerle tarım faaliyetlerinin gerçekleştirileceği park kuruluyor.

Çalışmaları aralıksız süren tarım parkında, ekin alanları, seralar, büyükbaş hayvan çiftliği, kesimhane, yem fabrikası ve meyve bahçeleri yer alacak. Çalışanlar için lojman ve dinlenme alanlarının yapıldığı parkta, Karabağ savaşı şehitlerinin hatırasına anıt ve ormanlık alan ile cami inşa edilmesi de planlanıyor.

SON 1 YILDA ÜÇÜNCÜ ZİYARET OLACAK

Erdoğan, daha önce 9 Aralık 2020 ve 15 Haziran 2021'de Azerbaycan'a resmi ziyaretler gerçekleştirdi.

Azerbaycan ordusunun zaferinin ardından 9 Aralık 2020'deki ziyaretinde Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi.

Azerbaycan'ın milli lideri Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret eden Başkan Erdoğan, Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla 10 Aralık'ta düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'ne katıldı.

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