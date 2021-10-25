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Son dakika: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ'cü yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.10.2021
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Son dakika: Yunanistan’a kaçmaya çalışan 3 FETÖ’cü yakalandı

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 7 kişinin yakalandığını açıkladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan üçünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Hudut Kartalları Türkiye'nin sınırlarını korumaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı Edirne'de yapılan operasyon hakkında açıklama yaptı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan üçünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." denildi.

Detaylar gelecek...

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