Vatandaşla alay eden Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan CHP’nin genel görüşüyle ilgili emareler veriyor!

Bolu Belediye Başkanı Özcan, "Bir açılış yapıyoruz, Bolu'da acelem de var. Bir tesettürlü bayan geldi. 'Tanju Bey bir konu var konuşabilir miyiz' dedi. Ben de 'Hemen Ankara'ya dönmem lazım. Özel değilse burada konuşabilir misiniz?' dedim. 'Sıkıntı yok' dedi. 'Benim bebeğim yok. Bana yardımcı olur musunuz?' dedi. 'Hanımefendi ben size nasıl yardımcı olabilirim' dedim. Meğer kadın tüp bebek tedavisi olmak istiyormuş. Tabii öyle konuya böyle girince çevredekiler gülüyor. Benim böyle çok fazla anım var" ifadelerini kullanmıştı.

Tanju Özcan'ın tavrını A Haber ekranlarında değerlendiren Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Prof. Dr. Bünyamin Bezci ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk, çarpıcı ifadeler kullandı.

AK Partili Hulusi Şentürk'ün açıklamaları şu şekilde:

Bir siyasetçi, bırakın siyasetçiyi bir insan bir konuya nasıl böyle bakar? Kendisinden yardım isteyen bir vatandaşın söylediği sözü nasıl bu kadar amiyane, nasıl bu kadar argo, nasıl bu kadar bel altı anlayabilir ve utanmadan televizyonlardan söyleyebilir?

''HANGİ ANLAYIŞLA BEL ALTI ANLAYIP BİR DE GÜLEBİLİRSİN?''

Ondan sonra kalkıp da bunca tecrübeli siyasetçi olarak ''bunu aktarmamam gerektiğini biliyorum, bu yüzden özür diliyorum'' diyor. Ya kardeşim, mesele senin bu konuyu aktarman değil, mesele benim vatandaşımın son derece masumane bir biçimde sana arz ettiği bir sıkıntısını sen hangi hakla, hangi vicdanla, hangi anlayışla bel altı anlayıp bir de gülebilirsin? Bugün başörtülüye yapılır, yarın bir başkasına yapılır. Bu ülkenin her bir vatandaşı bizim için son derece değerlidir. Biz buna saygı duymak mecburiyetindeyiz.