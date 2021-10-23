Başkan Erdoğan ateş püskürmüştü! 'Osman Kavala serbest bırakılsın' çağrısı yapan büyükelçi soluğu Abdullah Gül'ün yanında aldı
'Osman Kavala serbest bırakılsın' çağrısı yaparak Türk yargısı ve demokrasisini hedef alan 10 büyükelçiden biri olan Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Ari Maki, 11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e bir ziyaret gerçekleştirdi. Maki'nin ziyaretinin zamanlaması manidar olarak değerlendirildi. Erdoğan, 10 büyükelçiye ateş püskürmüş, "Türkiye'ye böyle bir ders vermek haddinize mi sizin? Kimsiniz siz? Neymiş? Kavala'yı bırakın. Sen kendi ülkendeki haydutları, katilleri, teröristleri bırakıyor musun?" demişti.
4 yıldır tutuklu bulunan Osman Kavala'nın serbest bırakılması için çağrı yapan 10 büyükelçi arasında bulunan Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Ari Maki, Abdullah Gül ile görüştü. Maki, "Eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile bugün Türkiye üzerine iyi bir konuşma gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, büyükelçilerin Osman Kavala çağrısıyla Türk yargısını ve demokrasisini hedef almalarına ateş püskürmüş, "Türkiye'ye böyle bir ders vermek haddinize mi sizin? Kimsiniz siz? Neymiş? Kavala'yı bırakın. Sen kendi ülkendeki haydutları, katilleri, teröristleri bırakıyor musun?" demişti.
BAŞKAN ERDOĞAN ATEŞ PÜSKÜRMÜŞTÜ! SOLUĞU ABDULLAH GÜL'ÜN YANINDA ALDI
Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Ari Maki, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüştü. Başkan Erdoğan'ın çok sert sözlerle tepki gösterdiği 10 büyükelçi arasında yer alan Maki'nin ziyaretinin zamanlaması manidar olarak değerlendirildi.
GÖRÜŞME SONRASI PAYLAŞIM YAPTI
Başkan Erdoğan'ın tepkisi sonrası soluğu Abdullah Gül'ün yanında alan Maki bir de paylaşımda bulundu. Maki, "Eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile bugün Türkiye üzerine iyi bir konuşma gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
4 yıldır tutuklu bulunan Osman Kavala için 10 büyükelçi bir araya gelerek çağrıda bulunmuştu. büyükelçiler, 'Osman Kavala serbest bırakılsın' derken, Dışişleri Bakanlığı'ndan çok sert tepki gelmişti.
Bakanlığa çağrılan büyükelçilere uyarı verilmişti. Başkan Erdoğan, Afrika ziyareti dönüşünde gazetecilerin konuya ilişkin sorusu üzerine büyükelçilere çok sert sözlerle çıkışmıştı. Erdoğan, "Türkiye'ye böyle bir ders vermek haddinize mi sizin? Kimsiniz siz? Neymiş? Kavala'yı bırakın. Sen kendi ülkendeki haydutları, katilleri, teröristleri bırakıyor musun?" ifadelerini kullanmıştı.
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