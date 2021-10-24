29 Ekim kaç gün tatil? 29 Ekim 4 gün tatil mi? 28 Ekim Perşembe tatil mi?

29 EKİM KAÇ GÜN TATİL?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanun'un 1. maddesinde "1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder." denilmektedir.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ÖNEMİ

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin resmen kurulduğu tarih olmaktadır. Diğer bayramlarda olduğu gibi Ulu Önder Atatürk, bu bayramı da gelecek nesillere miras olarak bırakmıştır.