29 Ekim kaç gün tatil? 29 Ekim 4 gün tatil mi? 28 Ekim Perşembe tatil mi?
29 Ekim kaç gün tatil? 29 Ekim 4 gün tatil mi? 29 Ekim'de tatil yapmayı planlayan vatandaşlar; 28 Ekim tatil mi sorusuna yanıt arıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle kaç günlük tatil olacağı merak ediliyor. 28 Ekim gününü de tatile eklemek isteyenler 28 Ekim tatil mi sorusuna cevap arıyor. Peki; 29 Ekim kaç gün tatil? İşte yanıtı!
29 Ekim 4 gün tatil mi? 29 Ekim kaç gün tatil? 28 Ekim PErşembe tatil mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda tatil planı yapmak isteyenler kaç günlük tatil olacağını sorguluyor. Yılın son resmi tatil gününde 29 Ekim kaç gün tatil sorusuna cevap aranıyor. İşte, merak edilen sorunun cevabı!
29 EKİM KAÇ GÜN TATİL?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanun'un 1. maddesinde "1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder." denilmektedir.
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ÖNEMİ
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin resmen kurulduğu tarih olmaktadır. Diğer bayramlarda olduğu gibi Ulu Önder Atatürk, bu bayramı da gelecek nesillere miras olarak bırakmıştır.
29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleşen anayasa değişikliği ile Türkiye'nin yönetim biçimi cumhuriyet olmuştur. Bu kararın 101 top atışı ile kutlanması aynı gün mecliste kararlaştırılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti bugün bile aynı coşku ile her yıl cumhuriyet bayramı kutlamaktadır.
CUMHURİYET BAYRAMI NE ZAMAN İLAN EDİLDİ?
Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'nda yenilmesinden sonra Anadolu işgal edilmişti. Halk Mustafa Kemal Paşa önderliğinde milli mücadeleye girişmişti. Bu mücadele 1923 senesinde milli güçlerin zaferi ile sonuçlandı.
Bu dönemde, , "Büyük Millet Meclisi" ismi altında 23 Nisan 1920 tarihinde Ankara'da toplanan halkın vekilleri, 20 Ocak 1921 tarihinde Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nu kabul ederek egemenliğin Türk ulusuna ait olduğunu ilan etmiş ve 1 Kasım 1922 tarihinde alınan kararla saltanatı kaldırmıştır. Meclis hükümeti ülkeyi yönetmekteydi.
27 Ekim 1923 tarihinde İcra Vekilleri Heyeti istifa etti, yerine yeni bir kabine kurulamadı. Mustafa Kemal Paşa; İsmet Paşa ile beraber bir kanun değişikliği tasarısı hazırladı ve 29 Ekim 1923 tarihinde meclise sunuldu. Kanunda yapılan değişikliklerin kabulüyle beraber Cumhuriyet, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından resmen ilan edilmiş oldu.
Cumhuriyetin ilanı, Ankara'da 101 top atışı ile duyuruldu. 29 Ekim gecesi ile 30 Ekim 1923 tarihinde başta Ankara olmak üzere tüm ülkede bir bayram havası içerisinde kutlandı.
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- 29 Ekim kaç gün tatil? 29 Ekim 4 gün tatil mi? 28 Ekim Perşembe tatil mi?
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