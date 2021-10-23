Alman Bild gazetesi haddini aştı: Başkan Erdoğan'ı hedef aldı! Osman Kavala'yı savundu
Almanya'da yayın yapan Bild gazetesi, haddini aşarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan için küstah ifadelerin olduğu bir haber yayımladı. Başkan Erdoğan'ın hedef gösterildiği haberde, Osman Kavala savunması yapıldı. 10 büyükelçinin Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısına sert tepki gösteren Erdoğan, "Türkiye'ye böyle bir ders vermek haddinize mi sizin? Kimsiniz siz?" ifadelerini kullanmıştı.
10 büyükelçinin Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısı sonrası Türkiye, diplomatları Dışişlerine çağırmış, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise, Afrika ziyareti dönüşü uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bakın şimdi AİHM bir karar almış. Bu Kavala denilen Soros artığıyla ilgili olarak Türkiye'yi adeta burada mahkum etmek istiyorlar. 10 tane büyükelçi bu açıklamayı niye yapar? Bu Soros artığını savunanlar, bunu nasıl bıraktırırız gayreti içindeler. Söyledim Dışişleri Bakanımıza, bizim bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz. Türkiye'ye böyle bir ders vermek haddinize mi sizin? Kimsiniz siz? Neymiş? Kavala'yı bırakın. Sen kendi ülkendeki haydutları, katilleri, teröristleri bırakıyor musun? Amerika'sı, Almanya'sı, hangisi böyle bir şeyi şu ana kadar yaptı? Yapmadılar ve yapmazlar. Konuştuğu zaman sana verecekleri cevap şudur, 'yargı bağımsızdır.' Sizde yargı bağımsız da bizdeki yargı bağımlı mı? Bizdeki yargı, bağımsızlığın en güzel örneklerini veriyor" ifadelerini kullanmıştı.
BILD'DEN SINIRI AŞAN HABER
Almanya'da yayın yapan Bild gazetesi, son yayımladığı haberle haddini çok aştı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan gazete, "Erdoğan'ın büyükelçilere sert çıkışı: Siz kimsiniz?" başlığını kullandı.
Erdoğan'a, "otoriter olmak", "muhalefetle dalga geçmek", "kadın haklarına saygı duymamak" gibi komik gerekçelerle saldıran Bild, Cumhurbaşkanın da bahsettiği iadeler için "terörist" ifadesini kullanamadı ve Kavala'nın serbest kalmamasını buna bağlayarak "hükümdarın çılgın gerekçesi" tabirini kullandı.
Erdoğan'ın 10 büyükelçi için kullandığı "10 tane büyükelçi bu açıklamayı niye yapar? Bu Soros artığını savunanlar, bunu nasıl bıraktırırız gayreti içindeler. Söyledim Dışişleri Bakanımıza, bizim bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz" sözlerini "tehdit" olarak lanse eden Bild, konuyu bağlamından kopartarak, bir anda Türkiye'nin ekonomisini incelemeye aldı.
KONUYU BİR ANDA EKONOMİYE BAĞLADILAR
Son dönemdeki dolar-TL kurunda yaşanan hareketliliği anlatan Bild, Türk Lirası'ndaki düşüşe dair bir grafik yayınladı.
Grafikte, Türkiye'nin yaşadığı acı olaylara da yer verildi. 10 Ağustos 2014'te Erdoğan'ın başkan seçildiği belirtilirken, TL'deki ilk derin düşüşün 10 Ekim 2015 tarihli Ankara'daki bombalı saldırı sonrası olduğu kaydedildi. 15 Temmuz kanlı darbe girişimi, Berat Albayrak'ın Maliye Bakanı olduğu dönem ve sonrası grafikte gösterildi.
BILD YÖNETİCİSİ DE SAÇMALADI
Gazetenin Yayın Yönetmeni Yardımcısı Paul Ronzheimer ise, yayınladığı kısa bir videoda, gelişmeleri büyük bir endişe ile izlediklerini belirterek, "Erdoğan tamamen kendini kaybediyor. Umarım bizi endişelendirecek gelişmeler olmaz. Türkiye'de bu yönetimle artık her şey mümkün görünüyor" dedi.
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