Alman Bild gazetesi haddini aştı: Başkan Erdoğan’ı hedef aldı! Osman Kavala’yı savundu

10 büyükelçinin Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısı sonrası Türkiye, diplomatları Dışişlerine çağırmış, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise, Afrika ziyareti dönüşü uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bakın şimdi AİHM bir karar almış. Bu Kavala denilen Soros artığıyla ilgili olarak Türkiye'yi adeta burada mahkum etmek istiyorlar. 10 tane büyükelçi bu açıklamayı niye yapar? Bu Soros artığını savunanlar, bunu nasıl bıraktırırız gayreti içindeler. Söyledim Dışişleri Bakanımıza, bizim bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz. Türkiye'ye böyle bir ders vermek haddinize mi sizin? Kimsiniz siz? Neymiş? Kavala'yı bırakın. Sen kendi ülkendeki haydutları, katilleri, teröristleri bırakıyor musun? Amerika'sı, Almanya'sı, hangisi böyle bir şeyi şu ana kadar yaptı? Yapmadılar ve yapmazlar. Konuştuğu zaman sana verecekleri cevap şudur, 'yargı bağımsızdır.' Sizde yargı bağımsız da bizdeki yargı bağımlı mı? Bizdeki yargı, bağımsızlığın en güzel örneklerini veriyor" ifadelerini kullanmıştı.

BILD'DEN SINIRI AŞAN HABER

Almanya'da yayın yapan Bild gazetesi, son yayımladığı haberle haddini çok aştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan gazete, "Erdoğan'ın büyükelçilere sert çıkışı: Siz kimsiniz?" başlığını kullandı.