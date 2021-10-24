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Son dakika: Mehmetçik Barış Pınarı bölgesinde 5 teröristi etkisiz hale getirdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.10.2021
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Son dakika: Mehmetçik Barış Pınarı bölgesinde 5 teröristi etkisiz hale getirdi

Son dakika haberleri... Kahraman Türk komandoları Barış Pınarı bölgesinde teröristlere geçit vermedi. Milli Savunma Bakanlığı 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki teröristlere operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

İşte Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklama;

"Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan Kahraman Komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi."

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