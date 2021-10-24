Son dakika: Mehmetçik Barış Pınarı bölgesinde 5 teröristi etkisiz hale getirdi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki teröristlere operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

İşte Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklama;

"Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan Kahraman Komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi."