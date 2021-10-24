Son dakika: Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu açıkladı | 24 Ekim Pazar vaka sayıları

BAKAN KOCA: HASTALIĞA KARŞI BAŞTAN GÜÇLÜ OLUN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, ''Tablo, belirtileri ciddi veya hafif, aramızdan 24.792 kişiye daha virüs bulaştığını söylüyor. Aşılı olanların hastalığı genellikle hafif geçirdiğini biliyoruz. Aşı vücudu önceden korumaya alıyor. Risklere karşı dikkatli, aşınızı yaptırarak da hastalığa karşı baştan güçlü olun.'' ifadelerini kullandı.