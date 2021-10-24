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Son dakika: Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu açıkladı | 24 Ekim Pazar vaka sayıları

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Giriş Tarihi: 24.10.2021 Güncelleme Tarihi: 24.10.2021
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu açıkladı | 24 Ekim Pazar vaka sayıları

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı günlük vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren tabloyu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 338 bin 536 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 792 kişinin testi pozitif çıktı, 195 kişi yaşamını yitirdi.

Son 24 saatte 24.792 pozitif vaka tespit edilirken, 195 vatandaşımız hayatını kaybetti.

GÜNÜN KOVID-19 TABLOSU

BAKAN KOCA: HASTALIĞA KARŞI BAŞTAN GÜÇLÜ OLUN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, ''Tablo, belirtileri ciddi veya hafif, aramızdan 24.792 kişiye daha virüs bulaştığını söylüyor. Aşılı olanların hastalığı genellikle hafif geçirdiğini biliyoruz. Aşı vücudu önceden korumaya alıyor. Risklere karşı dikkatli, aşınızı yaptırarak da hastalığa karşı baştan güçlü olun.'' ifadelerini kullandı.

23 EKİM VAKA TABLOSU

22 EKİM VAKA TABLOSU

21 EKİM KOVİD-19 TABLOSU

20 EKİM KOVİD-19 TABLOSU

19 EKİM KOVİD-19 TABLOSU

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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