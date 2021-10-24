Son dakika: Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu açıkladı | 24 Ekim Pazar vaka sayıları
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı günlük vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren tabloyu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 338 bin 536 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 792 kişinin testi pozitif çıktı, 195 kişi yaşamını yitirdi.
Son 24 saatte 24.792 pozitif vaka tespit edilirken, 195 vatandaşımız hayatını kaybetti.
GÜNÜN KOVID-19 TABLOSU
BAKAN KOCA: HASTALIĞA KARŞI BAŞTAN GÜÇLÜ OLUN
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, ''Tablo, belirtileri ciddi veya hafif, aramızdan 24.792 kişiye daha virüs bulaştığını söylüyor. Aşılı olanların hastalığı genellikle hafif geçirdiğini biliyoruz. Aşı vücudu önceden korumaya alıyor. Risklere karşı dikkatli, aşınızı yaptırarak da hastalığa karşı baştan güçlü olun.'' ifadelerini kullandı.
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