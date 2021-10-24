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Son dakika: Hakkari Valiliği duyurdu: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 24.10.2021 Güncelleme Tarihi: 24.10.2021
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Son dakika: Hakkari Valiliği duyurdu: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Son dakika haberi: Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından Yüksekova ilçesinde yapılan operasyonda 1 adet Bixi makineli tüfek, 5 adet AK-47 Kalaşnikof tüfeği, 1 adet Mavzer, 1 adet Doçka silahı gövdesi, 69 adet el bombası, çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi" denildi.

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