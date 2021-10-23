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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-16 açıklaması

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Giriş Tarihi: 23.10.2021 Güncelleme Tarihi: 23.10.2021
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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan F-16 açıklaması

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, F-16 tedariki ile ilgili önemli açıklamada bulundu. Bakan Akar, "Teknik çalışma başlatıldı. Süreci takip ediyoruz. Türkiye’nin güçlenmesi aynı zamanda NATO savunmasının güçlenmesi anlamına geliyor." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar önemli açıklamalarda bulundu.

F-16 tedariki ile ilgili konuşan Bakan Akar, "Teknik çalışma başlatıldı. Süreci takip ediyoruz. Türkiye'nin güçlenmesi aynı zamanda NATO savunmasının güçlenmesi anlamına geliyor." dedi.

Akar, (Yunanistan ve Fransa arasındaki anlaşma) NATO'nun içinde olmamıza rağmen birtakım ittifaklar aranması hem NATO'ya hem ikili ilişkilere zarar verir, güveni sarsar." ifadelerini kullandı.

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