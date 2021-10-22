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Milli Savunma Bakanı Akar NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.10.2021
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Milli Savunma Bakanı Akar NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumlarına katıldı. Bakan Akar, Bulgaristan Savunma Bakanı Georgi Panayotov ile de kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel'deki NATO Karargahı'na geldi.

Toplantı kapsamında düzenlenen ikinci gün oturumlarına katılan Akar, Bulgaristan Savunma Bakanı Georgi Panayotov ile de kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik konuları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu, temasların devamı konusunda mutabık kalındı.

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