Abdullah Gül-Ali Babacan-Ahmet Davutoğlu'nun görevleri belli: Başkan Erdoğan'ı devirmek
Başkan Erdoğan'ın siyaset dünyasına kazandırdığı Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu kendi partilerini kurarak, Başkan Erdoğan düşmanlığına soyundu. Halk tarafından milli kaygı ve kazanımları dert edinerek söylem geliştirmeleri beklenen Babacan ve Davutoğlu, muhalefetin Başkan Erdoğan için kullandığı "nefret" dilini tercih etti. Sabah Gazetesi yazarı Salih Tuna bugünkü köşesinde düşmanca siyaset anlayışıyla saldıran Babacan ve Davutoğlu'nun asıl niyetinin Başkan Erdoğan'ı iktidardan devirmek olduğunu, satır satır örneklerini vererek yazdı.
Başkan Erdoğan'la birlikte siyaset dünyasıyla tanışan Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu, AK Parti'den ayrılarak kendi partilerini kurdu. Ülke kazanımları ve milli çıkarları gözeterek siyaset yapması beklenen Davutoğlu ve Babacan, kronik muhalefetle aynı çizgiye gelerek Başkan Erdoğan düşmanlığında birleşti.
Kendilerinin hayal dahi edemeyeceği makamlara Başkan Erdoğan vesilesiyle gelip, toplum gözünde saygınlık kazanan Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun ahde veda göstermeden geliştirdiği siyasi dil, halk nazarında kayda değer bulunmadı. Vatandaşla bir araya geldikleri ayak üstü sohbetlerinde, Başkan Erdoğan'a gösterdikleri tavır nedeniyle sert eleştiriler alan Davutoğlu ve Babacan'ın zor anlar yaşadığı birçok olay basında yer aldı.
"İnadına muhalefet", "inadına Erdoğan düşmanlığı" bilinciyle televizyonda ekran ekran gezerek Başkan Erdoğan'ın Türkiye için verdiği mücadeleyi yok sayan Babacan ve Davutoğlu'nun asıl niyeti AK Parti'den yüzde 1-2'lik oy koparmak. Türkiye'nin bunca sorunla mücadele verdiği bu zor zamanda ülke çıkarı için verilen hiçbir eyleme destek vermeyen iki lider, kazanımları da eleştirerek siyaseti dip noktasına çekmeye çalıştı.
Sabah Gazetesi yazarı Salih Tuna, bugün yazısında "Erdoğan bunları tanıyamamış mı?" başlığıyla sert tepki gösterdiği Babacan ve Davutoğlu'nun siyasi ikiyüzlülüğünü satır satır yazdı. Tuna'nın "Görevleri de belli: AK Parti'den yüzde 1 veya 2 oy tırtıklayıp, kendilerini rüyalarında bile göremeyecekleri makamlara getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı iktidardan düşürmek." ifadesi konuyu özetleyen en net tespit olarak öne çıktı.
İŞTE SALİH TUNA'NIN YAZISI: ERDOĞAN BUNLARI TANIYAMAMIŞ MI?
Bundan 45 yıl önce çıkardıkları dergiyi takdim etmek için Üstad Necip Fazıl'ı ziyaret ederler.
Üstad dergilerini ve duruşlarını öyle beğenir, öyle heyecanlanır ki kapandıkları odadan bambaşka biri olarak çıkar. Adeta gençleşir, dinçleşir...
Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül şaşırır. "Ya siz Üstad'a ne yaptınız?" der, "Daha önce koluna girerdik yürümeye kalktığında... Şimdi elimizi uzatınca vuruyor, tutmayın diye... Ne yaptınız arkadaş siz Üstad'a?" Bir şey yaptıkları yoktu.
Üstad, "İşte bütün meselem, her meselenin başı / Ben bir genç arıyorum, gençlikle köprübaşı!" diyerek bir ömür aradığını onlarda bulmuştu. Hepsi bu!
İki kişiydiler...
Ömür boyu hiç kopmayan iki dava arkadaşı, iki gönüldaş. Biri 16 yıl hücrede çürütülen merhum mütefekkir Salih Mirzabeyoğlu, diğeri 5 gün önce aramızdan ayrılan Yalçın Turgut Balaban.
***Mirzabeyoğlu, 28 Şubatçıların ve FETÖ'nün ortak düşmanıydı. Daha 90'lı yılların başında Fetullah'ın "ABD köpeği" olduğunu haykırmıştı... İşkencelerden geçmiş ama milim eğilmemiş, susmamıştı; içerdeyken eserleri 60'ı geçmişti.
Dönemin Cumhurbaşkanı (eski Büyük Doğu'cu) Abdullah Gül, af yetkisi olduğu halde, Mirzabeyoğlu'nun 16 yıl suçsuz yere mahpus damında çürümesini seyretti.
Dahası, eski günlerin hatırını hiçe sayıp, Mirzabeyoğlu'nun ve Yalçın Turgut'un vefatlarının ardından bir taziye tweet'i bile atmadı.
Yalçın Abi, Saint Joseph Lisesi'nden sonra İÜEF Fransız Filolojisi'nde okumuş, uluslararası sergileriyle, çizgileriyle, desenleriyle, karikatürleriyle birçok ödül almıştı.
Necip Fazıl'ın "Kanımdan değil canımdan evladım" sözüne mazhar olmuş çok büyük bir sanatçı ve aksiyon adamıydı.
***
ŞÜKÜR Kİ HALKIMIZ HER ZAMANKİ FERASETİYLE GÖRÜYOR
Ali Babacan da birkaç gün evvel aramızdan ayrılan gazeteci Sami Kohen'in ardından attığı taziye tweet'ini kardeşim Ahmet Kekeç'ten esirgemişti.
Demek ki sadece dirilerimize değil, ölülerimize karşı da nankörler.
Şükür ki halkımız her zamanki ferasetiyle görüyor.
ALLAH AKIL FİKİR VERSİN, SENİ DAVAR ÇOBANI TUTAN OLMAZDI, DAVAR ÇOBANI
Mesela, yaşlı bir amca bu Babacan'ın karşısına geçip "Allah akıl fikir versin, seni davar çobanı tutan olmazdı, davar çobanı..." diye payladı. Bir teyze de "Nankör olma! Nankör olma.... Seni bu hale getiren Tayyip Erdoğan..." diye nasihat etti.
Ben onun yerinde olsaydım "Yer yarılsa da içine girsem" der, bir daha da sokağa falan çıkmazdım.
O sanki matah bir şeymiş gibi "Olur mu yav, ben Ali Babacan'ım!.." karşılığını verdi.
Ali Babacan'lık böyle bir şey zahir.
Lakin bir kendisi değil, Davutoğlu dahil bunların hepsi Ali Babacan.
GÖREVLERİ BELLİ:CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I İKTİDARDAN DÜŞÜRMEK
Görevleri de belli: AK Parti'den yüzde 1 veya 2 oy tırtıklayıp, kendilerini rüyalarında bile göremeyecekleri makamlara getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı iktidardan düşürmek. Bu uğurda Kılıçdaroğlu'nun refiki, Erdoğan'ın düşmanı oldular.
Refiklikleri de "yalancı şahitlik" düzeyine kadar vardı. Kılıçdaroğlu, Gladyo'nun kulağına üfürdüğü "Siyasi cinayetler" lakırdısını terennüm ediyor; Babacan hak veriyor, Davutoğlu da CHP yandaşı Halk TV'de kendisine de bu konuda "dostça uyarılar" geldiğini söylüyor.
Bu Babacan bir de "muhafazakâr" ha!
Putin, LGBTİ'nin yürüttüğü "cinsiyetsizlik akımını" insanlığa karşı işlenen suç ilan ederek mahkûm ederken, Babacan "Herkesin yaşam tarzına saygılıyız" diyerek bağrına basmıştı.
Bir arkadaşım, Babacangillerin bu ibretlik hali üzerine, "Erdoğan bunları tanıyamamış mı da o makamlara getirmiş?" diye sorunca şu cevabı verdim:
Rüzgâr adamakıllı esmeden sapla saman ayrılmaz!...
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