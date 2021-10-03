Son dakika: Sağlık Bakanlığı "Covid-19 Temaslı Takibi Rehberi" güncelledi! Okulda öğrenci koronavirüs olursa ne olacak?

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi'nde güncellemeye gitti. Yapılan güncellemeye göre yakın temaslı kabul edilen ilk ve orta öğretim öğrencilerinden, semptom gelişmemiş olanlara 5. günde yapılan PCR sonucunun negatif olması durumunda okullarına devam edebilecek.