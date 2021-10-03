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Son dakika: Sağlık Bakanlığı "Covid-19 Temaslı Takibi Rehberi" güncelledi! Okulda öğrenci koronavirüs olursa ne olacak?

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Giriş Tarihi: 03.10.2021 Güncelleme Tarihi: 03.10.2021
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı Covid-19 Temaslı Takibi Rehberi güncelledi! Okulda öğrenci koronavirüs olursa ne olacak?

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı Covid-19 Temaslı Takibi Rehberi güncellendi. Güncellemeye göre ilk ve orta öğretim öğrencilerinde eğer semptom yoksa 5'inci gün test verecek. Testin negatif çıkması durumunda okullarına devam edebilecek.

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi'nde güncellemeye gitti. Yapılan güncellemeye göre yakın temaslı kabul edilen ilk ve orta öğretim öğrencilerinden, semptom gelişmemiş olanlara 5. günde yapılan PCR sonucunun negatif olması durumunda okullarına devam edebilecek.

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi'nde yer alan ilgili güncelleme bölümünde ise şu ifadeler yer aldı:

"Yakın temaslı kabul edilen ilk ve orta öğretim öğrencilerinde semptom takibi yapılarak, semptom gelişmemiş olanlara 5. günde yapılan PCR sonucunun negatif olması durumunda maske ve mesafe kuralına uymak suretiyle; PCR yapılmadığı durumda ise 10. günde maske ve mesafe kuralına uymak suretiyle karantinaları sonlandırılarak okula devam edebilirler."

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