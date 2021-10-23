İYİ Partili Koray Aydın özel jetle Trabzonspor Fenerbahçe maçını izlemeye gitti
İYİ Parti yönetiminin tepe isimlerinden Koray Aydın’ın da Genel Başkan Meral Akşener gibi özel jetle yolculuk yaptığı ortaya çıktı. Algı oyunlarıyla dillere düşen Akşener'in özel jet maceraları sonrası Aydın'ın keyif için özel jete binmesi, "24 Haziran 2018'deki Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde 5. olan partinin değirmeninin suyu nereden geliyor?" sorusunu akıllara getirdi.
İYİ Parti'nin ilkesiz duruşu bir kez daha tatbik edildi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Biz özel uçaklarla uçmuyoruz. Sözüm söz iktidara geldiğinde hepsini satacağım. Bunları da bana hatırlatın" ifadelerini kullanmış ve tarifeli uçak veya karayolu ile gezdiğini söylemişti.
Bu sözlerin üzerinden çok geçmeden Akşener, geçtiğimiz Temmuz ayında Malatya'ya özel jet ile gitti. "Millet aç aç" gibi iddialı sözlerini yutan ve özel jet ile Malatya'ya giden Akşener'den sonra İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın'ın da genel başkanı gibi özel jetle yolculuk yaptığı afişe oldu.
"MİLLET AÇ AÇ"
İYİ Parti Lideri Akşener, slogan haline getirdiği "Millet aç aç" sözünü de dilinden düşürmezken "Biz özel uçaklarla uçmuyoruz. Sözüm söz iktidara geldiğinde hepsini satacağım. Bunları da bana hatırlatın" demişti.
YALANCI ÇIKTI DEDİRTMEYECEĞİM
Akşener 2018 yılında, "Biz özel uçakla gezmiyoruz biz gördünüz. Bunu da değiştirmeyeceğiz, söz, söz. Yarın 4 sene sonra 5 sene sonra Meral ablayla gitmiştik, söz vermişti ama yalancı çıktı dedirtmeyeceğim" sözlerini sarf etmişti.
"MİLLET AÇ AÇ" DİYEN AKŞENER'DEN SONRA SIRA AYDIN'DA
Kendi il gezilerinde özel jet kullanan Akşener'den sonra, partisindeki vekiller de özel jetten inmez oldu. Son olarak İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın'ın da özel jetle yolculuk yaptığı ortaya çıktı.
TRABZONSPOR-FENERBAHÇE MAÇINA ÖZEL UÇUŞ
Koray Aydın ile Samet Keskin isimli danışmanı, geçtiğimiz hafta Trabzonspor-Fenerbahçe maçına özel jetle gitti. Aydın'ın danışmanının çektiği fotoğraflar PR için sosyal medyada paylaşıldı.
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