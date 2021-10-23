İYİ Partili Koray Aydın özel jetle Trabzonspor Fenerbahçe maçını izlemeye gitti

İYİ Parti'nin ilkesiz duruşu bir kez daha tatbik edildi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Biz özel uçaklarla uçmuyoruz. Sözüm söz iktidara geldiğinde hepsini satacağım. Bunları da bana hatırlatın" ifadelerini kullanmış ve tarifeli uçak veya karayolu ile gezdiğini söylemişti.