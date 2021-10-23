23 Ekim 2021, Cumartesi
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı | 23 Ekim Cumartesi vaka sayıları

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Giriş Tarihi: 23.10.2021 Güncelleme Tarihi: 23.10.2021
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı | 23 Ekim Cumartesi vaka sayıları

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı günlük vaka, vefat ve aşılama sayılarını muhteva eden tabloyu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 184 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 217 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı 23 Ekim koronavirüs tablosunu yayımladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel tabloyu Twitter hesabından paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, ''Günlük vaka sayılarının 28-30 Bin civarında olduğu son döneme ait veriler, her 1.000 vakadan ortalama 4,2'sinin yatırılarak tedaviye ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Hastalarda zatürre oranı yine bu dönemde %4,2. Vaka sayısına kıyasla ağır hasta oranımız binde 6,6.'' ifadelerini kullandı.

22 EKİM KOVİD-19 TABLOSU

21 EKİM KOVİD-19 TABLOSU

20 EKİM KOVİD-19 TABLOSU

19 EKİM KOVİD-19 TABLOSU

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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