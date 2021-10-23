Son dakika: Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı | 23 Ekim Cumartesi vaka sayıları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, ''Günlük vaka sayılarının 28-30 Bin civarında olduğu son döneme ait veriler, her 1.000 vakadan ortalama 4,2'sinin yatırılarak tedaviye ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Hastalarda zatürre oranı yine bu dönemde %4,2. Vaka sayısına kıyasla ağır hasta oranımız binde 6,6.'' ifadelerini kullandı.