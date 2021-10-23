İYİ Partili İbrahim Özkan Merkezefendi’deki heykelleri AK Parti yaptırdı sandı! Fena rezil oldu

SANAT ESERİ OLARAK BAKIN

Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Coşkun ise, heykellere sanat eseri gözüyle bakılmasını söyleyerek "Heykelleri belediyemizin kendi personeli tasarladı. Sanat eseri olarak görülmemelidir. Sadece saygı amaçlı yapıldı. Burada kötü bir niyet yok ve aranmamalıdır." ifadelerini kullandı.