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İYİ Partili İbrahim Özkan Merkezefendi'deki heykelleri AK Parti yaptırdı sandı! Fena rezil oldu

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Giriş Tarihi: 23.10.2021 Güncelleme Tarihi: 23.10.2021
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İYİ Partili İbrahim Özkan Merkezefendi’deki heykelleri AK Parti yaptırdı sandı! Fena rezil oldu

CHP'li Merkezefendi Belediyesi'nin hayal kırıklığı yaratan heykellerini AK Parti'nin yaptırdığını sanan İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, rezil oldu. Özkan, heykellerin CHP'li belediye tarafından yaptırıldığını fark edince hemen paylaşımını kaldırdı.

CHP'nin bir heykel projesi daha skandalla sonuçlandı. Denizli'de CHP'li Merkezefendi Belediyesi'nin korona sürecinde sağlık çalışanlarına ithafen inşa ettiği heykeller estetik ve mimari yapısı tartışmalara neden oldu.

Heykellerin kaldırılmasını talep eden Denizliler ise, çocuklarının korktuklarını belirtti.

SANAT ESERİ OLARAK BAKIN
Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Coşkun ise, heykellere sanat eseri gözüyle bakılmasını söyleyerek "Heykelleri belediyemizin kendi personeli tasarladı. Sanat eseri olarak görülmemelidir. Sadece saygı amaçlı yapıldı. Burada kötü bir niyet yok ve aranmamalıdır." ifadelerini kullandı.

"AK PARTİ TÜRKİYE'Sİ... "
Ancak heykelleri CHP'nin değil AK Partili belediyenin yaptırdığını sanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, heykelleri tiye almak için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Heykellerin fotoğraflarıyla paylaşım yapan İyi Partili Özkan "Milatta önce ve 2021 AK Parti Türkiye'si" yazdı.

HEMEN SİLDİ
Özkan, heykellerin CHP'li belediye tarafından yaptırıldığını fark edince hemen paylaşımını kaldırdı.



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