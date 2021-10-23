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Eskişehir'de Başkan Erdoğan heyecanı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.10.2021
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Eskişehir’de Başkan Erdoğan heyecanı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere bugün Eskişehir’e geliyor. Başkan Erdoğan'ın programı, AK Parti Eskişehir Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı ile başlayacak.

Eskişehir Valiliği açıklamasına göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret programı, saat 12:00'deki AK Parti Eskişehir Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı ile başlayarak, saat 13:30'da Çin Haier Europe beyaz eşya fabrikası ve 40 fabrikanın açılış töreni ile devam edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son olarak saat 15:00'te Vilayet Meydanında düzenlenecek Toplu Açılış Törenine katılacak.

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