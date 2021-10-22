Son dakika: Türk Konseyi Medya Forumu | Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Malumunuz 2019 yılındaki Türk Konseyi Liderler Zirvesi'nde, Uluslararası Medya Forumu düzenlenmesine yönelik bir değerlendirme yapmıştık. Müdeakiben ülkemizin ev sahipliğinde bir medya forumu tertip edilmesi kararı alınmıştı. Ortak irademizin ve çabalarımızın neticesinde bugün medya forumunun hayata geçirilmesinden büyük bir bahtiyarlık duyuyoruz. Üç gün boyunca sürecek toplantıların en çok istismar ve ihmal edilen alanlardan olan medya konusunda ülkelerimiz arasındaki dayanışmanın güçlenmesine vesile olmasını diliyorum.

"SIK SIK DEZENFORMASYON KAMPANYALARINA MARUZ KALIYORUZ"

Günümüzde sosyal medyanın da yaygınlaşmasıyla birlikte tüm insanlıkla beraber biz de sık sık dezenformasyon kampanyalarına maruz kalıyoruz. Yalan ve çarpıtılmış haberler sebebiyle dünyada milyonlarca savunmasız insanın hayatı kararmakta ciddi travmalar ve dramlar yaşanmaktadır. Hiçbir denetimin veya otokontrolün olmadığı sosyal medya mecraları bugün hem demokrasiyi hem toplumsal barışı hem de devletlerin milli güvenliğini tehdit eder konuma gelmiştir.