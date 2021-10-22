Son dakika: Türk Konseyi Medya Forumu | Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Konseyi Medya Forumu'na video mesaj gönderdi. Başkan Erdoğan mesajında, "Nasıl savunma sanayii ve askeri konularda tamamen yabancılara bel bağlamıyorsak, iletişim meselesini de başkalarına havale edemeyiz" dedi. Erdoğan "Ermenistan'ın sivillere saldırıları gündeme getirilmedi. Medya Ermenistan ajansı gibi çalışıyor. Medya ve iletişimde kendi göbeğimizi kendimiz kesmeliyiz. Türk dünyası güç birliği yapmalı" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ev sahipliğinde "Köklü Geçmiş, Güçlü Gelecek" temasıyla düzenlenecek "Türk Konseyi Medya Forumu" İstanbul'da başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, foruma bir video mesaj ile katıldı.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:
Türk Konseyi Medya Forumu'nun başarılı geçmesini tememni ediyorum. Forumumuza teşrif eden değerli katılımcılara tarih, medeniyet ve kültür şehri güzel İstanbulumuza hoşgeldiniz diyorum.
Malumunuz 2019 yılındaki Türk Konseyi Liderler Zirvesi'nde, Uluslararası Medya Forumu düzenlenmesine yönelik bir değerlendirme yapmıştık. Müdeakiben ülkemizin ev sahipliğinde bir medya forumu tertip edilmesi kararı alınmıştı. Ortak irademizin ve çabalarımızın neticesinde bugün medya forumunun hayata geçirilmesinden büyük bir bahtiyarlık duyuyoruz. Üç gün boyunca sürecek toplantıların en çok istismar ve ihmal edilen alanlardan olan medya konusunda ülkelerimiz arasındaki dayanışmanın güçlenmesine vesile olmasını diliyorum.
"SIK SIK DEZENFORMASYON KAMPANYALARINA MARUZ KALIYORUZ"
Günümüzde sosyal medyanın da yaygınlaşmasıyla birlikte tüm insanlıkla beraber biz de sık sık dezenformasyon kampanyalarına maruz kalıyoruz. Yalan ve çarpıtılmış haberler sebebiyle dünyada milyonlarca savunmasız insanın hayatı kararmakta ciddi travmalar ve dramlar yaşanmaktadır. Hiçbir denetimin veya otokontrolün olmadığı sosyal medya mecraları bugün hem demokrasiyi hem toplumsal barışı hem de devletlerin milli güvenliğini tehdit eder konuma gelmiştir.
"ULUSLARARASI MEDYA ORGANLARI ERMENİSTAN'IN RESMİ HABER AJANSI GİBİ HAREKET ETTİ"
Dijital faşizmin yıkıcı etkisinden ne kadar gelişmiş olursa olsun hiç bir ülke ve toplum azade değildir. Türk dünyası dijital faşizmin yanı sıra uluslararası medyanın çifte standardından da muzdariptir. Özellikle 44 gün süren Dağlık Karabağ savaşı sırasında şahit olduğumuz iki yüzlü tavır meselenin ülkelerimiz açısından önemini ortaya koymuştur. Ermenistan ordusunun sivil hedef alan katliam ve balistik füze saldırıları hiç gündeme getirilmedi. Medya bağımsızlığından ve objektiflikten bahseden uluslararası medya organları Ermenistan'ın resmi haber ajansı gibi hareket etti.
"İLETİŞİM MESELESİNİ BAŞKALARINA HAVALE EDEMEYİZ"
Karabağ savaşı üklelerimiz ve Türk dünyası ile ilgili gerçeklere karşı uygulanan basın ambargosunun ne ilk ne de son örneğidir. Sözde soykırım iddiaları başta olmak üzere tarihimizi milli güvenliğimizi ve milletimizin değerlerini hedef alan birçok konuda benzer tutumlarla karşılaşıyoruz. Yaşadığımız acı tecrübeler ışığında şu gerçeği artık hepimiz açık ve net bir şekilde görebiliyoruz. Nasıl savunma sanayii ve askeri konularda tamamen yabancılara bel bağlamıyorsak, iletişim meselesini de başkalarına havale edemeyiz. Oryantalist bakış açısıyla sürekli bizlere insan hakları, demokrasi ve özgürlük dersi verenlerin vicdan ve meslek ahlakına güvenemeyiz. Diğer stratejik meselelerde olduğu gibi medya ve iletişim konusunda da kendi göbeğimizi kendimiz kesmeliyiz.
Türk dünyası olarak bu hususta insiyatif almalı, tecrübe paylaşımına gitmeli, güç birliği yapmalı ve elimizdeki imkanları en etkili şekilde değerlendirmenin yollarını aramalıyız. Köklü geçmiş güçlü gelecek temasıyla düzenlediğimiz forumun bizlere bu noktada güçlü bir platform kazandıracağına inanıyoruz. Forum vesilesiyle Türk dünyasındaki dayanışmayı geliştirmeyi karşılıklı güveni pekiştirmeyi, dezenformasyonla mücadele, bilgi güvenliği, milli bilgi teknolojileri hamlesi ve ortak kültürü önceleyen film, dizi projeleri gibi hususlarda işbirliğimizi ilerletmeyi arzu ediyoruz. Kritik bir dönemde ve yetkin isimlerin katılımıyla düzenlenen forumun bizi bu hedeflerimize bir adım daha yaklaştırmasını temenni ediyorum. Türk Konseyi Medya Forumu'nun hayırlara vesile olmasını diliyor emeği geçenleri tebrik ediyorum. Sizlerin şahsında Türk dünyasındaki tüm kardeşlerimize, soydaşlarımıza en kalbi muhabbetlerimi iletiyorum.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 3. ek tercih olacak mı? ÖSYM YKS 3. ek tercih ne zaman? Ek tercihler bitti mi?
- 4B'li sözleşmeliler dikkat! Sözleşmeli personele kadro gelecek mi? 2021 sözleşmeli öğretmenler, sağlık çalışanları...
- Yıl sonunda dolar/TL ne kadar olacak? Merkez Bankası dolar tahmini! 2022’de dolar kaç TL olacak?
- Kasım celbi ne zaman askere gider? MSB sevk tarihleri ne zaman? 2021 Kasım celbi ne zaman teslim olur?
- Döviz kurları son dakika: 22 Ekim euro dolar ne kadar oldu? 1 dolar, 1 euro kaç TL? Canlı döviz kuru...
- Orhan Çimen kimdir? Doç. Dr. Orhan Çimen kimdir, kaç yaşında, görevden alındı mı?
- Kritik gün! YKS 2. ek tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM üniversite 2. ek yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir?
- Reyting sonuçları 21 Ekim 2021! Bir Zamanlar Çukurova, Camdaki Kız, Barbaroslar birinci kim?
- Dualı, anlamlı 22 Ekim Cuma mesajları! Birbirinden güzel Cuma mesajları, sözleri, resimli mesajı!
- e-Devlet er sınıflandırma sonuçları sorgulama: 2021 Kasım celbi askerlik yerleri nereden öğrenilir? (MSB ASAL)
- Sette kan döküldü! Alec Baldwin kimdir, kaç yaşında? Alec Baldwin oynadığı filmler nelerdir?
- Aşk 101 3. sezon ne zaman, olacak mı? Aşk 101 yeni sezon yayınlanacak mı? İşte açıklama...