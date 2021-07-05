Yalan üretim merkezi! İşte yalan ve iftira ağı

Muhalefet tarafından sık sık kullanılan ve son günlerde artan yalan haberler nasıl servis ediliyor? Yalanın servis edildiği basın ve medya organları neler? Kimler tarafından yayılıp ve sonrasında hangi siyasetçiler tarafından kullanılıyor? İşte sistematik yalan ve iftira organizasyonu...