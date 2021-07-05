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Yalan üretim merkezi! İşte yalan ve iftira ağı

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Giriş Tarihi: 05.07.2021 Güncelleme Tarihi: 05.07.2021
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Yalan üretim merkezi! İşte yalan ve iftira ağı

Son günlerde artan yalan haberler nasıl servis ediliyor? Kimler tarafından yayılıp ve sonrasında hangi siyasetçiler tarafından kullanılıyor? İşte sistematik yalan ve iftira organizasyonu...

Muhalefet tarafından sık sık kullanılan ve son günlerde artan yalan haberler nasıl servis ediliyor? Yalanın servis edildiği basın ve medya organları neler? Kimler tarafından yayılıp ve sonrasında hangi siyasetçiler tarafından kullanılıyor? İşte sistematik yalan ve iftira organizasyonu...

YALANIN SERVİS EDİLDİĞİ BASIN VE MEDYA ORGANLARI

BBC, HALK TV, T24, DEUTSCHE WELLE, ODA TV, CUMHURİYET, THE NEW YORK TİMES, TELE 1, SÖZCÜ, RUDAW, KRT, GERÇEK GÜNDEM

YALANLARIN SOSYAL MEDYA PROPOGANDASINI YAPAN İSİMLER

FİRARİ SANIK CAN DÜNDAR, FİRARİ FETÖ'CÜ EMRE USLU, FİRARİ FETÖ'CÜ CEVHERİ GÜVEN, FİRARİ FETÖ'CÜ SAİD SEFA, FİRARİ FETÖ'CÜ ADEM YAVUZ ARSLAN

YALANLARI DESTEKLEYEN TERÖR ÖRGÜTÜ ELEBAŞLARI

FETÖ ELEBAŞI FETULLAH GÜLEN, PKK ELEBAŞI DURAN KALKAN, PKK ELEBAŞI MUSTAFA KARASU, PKK ELEBAŞI MURAT KARAYILAN, PKK/PYD ELEBAŞI SALİH MÜSLİM

YALANLARIN PROPAGANDASINI ÜSTLENEN SİYASETÇİLER

KEMAL KILIÇDAROĞLU, MERAL AKŞENER, MİTHAT SANCAR, AHMET DAVUTOĞLU

İşte yalan ve iftira ağı İŞTE YALAN VE İFTİRA AĞI

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