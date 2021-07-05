Yalan üretim merkezi! İşte yalan ve iftira ağı
Son günlerde artan yalan haberler nasıl servis ediliyor? Kimler tarafından yayılıp ve sonrasında hangi siyasetçiler tarafından kullanılıyor? İşte sistematik yalan ve iftira organizasyonu...
Muhalefet tarafından sık sık kullanılan ve son günlerde artan yalan haberler nasıl servis ediliyor? Yalanın servis edildiği basın ve medya organları neler? Kimler tarafından yayılıp ve sonrasında hangi siyasetçiler tarafından kullanılıyor? İşte sistematik yalan ve iftira organizasyonu...
YALANIN SERVİS EDİLDİĞİ BASIN VE MEDYA ORGANLARI
BBC, HALK TV, T24, DEUTSCHE WELLE, ODA TV, CUMHURİYET, THE NEW YORK TİMES, TELE 1, SÖZCÜ, RUDAW, KRT, GERÇEK GÜNDEM
YALANLARIN SOSYAL MEDYA PROPOGANDASINI YAPAN İSİMLER
FİRARİ SANIK CAN DÜNDAR, FİRARİ FETÖ'CÜ EMRE USLU, FİRARİ FETÖ'CÜ CEVHERİ GÜVEN, FİRARİ FETÖ'CÜ SAİD SEFA, FİRARİ FETÖ'CÜ ADEM YAVUZ ARSLAN
YALANLARI DESTEKLEYEN TERÖR ÖRGÜTÜ ELEBAŞLARI
FETÖ ELEBAŞI FETULLAH GÜLEN, PKK ELEBAŞI DURAN KALKAN, PKK ELEBAŞI MUSTAFA KARASU, PKK ELEBAŞI MURAT KARAYILAN, PKK/PYD ELEBAŞI SALİH MÜSLİM
YALANLARIN PROPAGANDASINI ÜSTLENEN SİYASETÇİLER
KEMAL KILIÇDAROĞLU, MERAL AKŞENER, MİTHAT SANCAR, AHMET DAVUTOĞLU
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Doping geldi, ikinci el için uyarı! Araba alacaklar dikkat! 2. el araba fiyatları yükselecek mi?
- Detaylar belli oluyor... Kurban Bayramı'nda yasak var mı? 20-21-22-23 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Bedelli askerlik ücreti 2021 Temmuz zammı ne kadar oldu? İkinci dönem bedelli askerlik fiyatı kaç lira oldu?
- Kurbanlık fiyatları 2021: Kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? Küçükbaş ve büyükbaş hayvan fiyatları belli oldu mu? A101, Migros...
- Kabine Toplantısı son dakika: Bayram tatili kaç gün oldu? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü, 11 gün mü olacak?
- Tozu dumana kattı, tahtını kırıyor! Altın fiyatları karşısında rüzgar esecek! Uzman isimden önemli uyarı! Yaz düğünleri sonrasında...
- 36 ay vade ile 50.000, 70.000, 100.000 TL'ye kadar kredi fırsatı! Emekliye müjde! Düşük ve faizsiz...
- Emekliye 2.000 TL! Kurban Bayramı ikramiyesi zamlanacak mı? 2021 2. emekli ikramiyesi ne zaman verilecek?
- AÖF yaz okulu kayıtları başladı mı, ne zaman? AÖF yaz okulu ücreti ne kadar, kaç TL? İşte takvim...
- OGM kura çekimi tamamlandı! Sonuçlar il il açıklandı! İşte 2021 OGM işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı
- Evde bakım maaşı alanlara müjde! 2021 Temmuz zammı ile evde bakım parası ne kadar oldu? Bu ay itibarıyla...
- Memur zammı son dakika! 2021 en düşük memur maaşı ne kadar? Enflasyon farkı ne zaman yatacak?