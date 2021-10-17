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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! İşte illere göre haftalık vaka sayısı

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Giriş Tarihi: 17.10.2021 Güncelleme Tarihi: 17.10.2021
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! İşte illere göre haftalık vaka sayısı

Son dakika haberine göre: 2-8 Ekim arasında illere her 100 bin kişide görülen vaka sayıları açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı haritada 100 bin kişide vaka sayısının İstanbul'da 274,98, Ankara'da 356,49, İzmir'de 48,95 olduğu görüldü.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından, 2-8 Ekim arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarının güncellendiği haritayı paylaştı. Haritaya göre, 100 bin kişide vaka sayısının İstanbul'da 274,98, Ankara'da 356,49, İzmir'de 48,95 olduğu görüldü.

VAKA ORANI EN ÇOK ARTAN 10 İL

Bakan Koca yaptığı paylaşımda "2-8 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Giresun, Ordu, Ardahan, Kastamonu, Çorum, Samsun, Tokat, Amasya, Kahramanmaraş, Karabük." açıklamasını yaptı.

SALGINDA SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 167 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 537 kişinin testi pozitif çıktı, 212 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 357 bin 167 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 537 kişinin testi pozitif çıktı, 212 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 25 bin 611 oldu.

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