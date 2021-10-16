Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Ardahan ve Antalya mavi, Gaziantep sarı kategoriye geçti

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Dün yapılan aşılarla Ardahan ve Antalya, ikinci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkarak mavi kategorisine; Gaziantep ise yüzde 65'in üzerine çıkarak sarı kategorisine geçti. Türkiye'nin her yerinde ikinci doz aşı oranımızı yükseltelim" dedi.

Dün yapılan aşılarla ARDAHAN ve ANTALYA, ikinci doz aşı oranında %75'in üzerine çıkarak MAVİ kategorisine; GAZİANTEP ise %65'in üzerine çıkarak SARI kategorisine geçti. Türkiye'nin her yerinde ikinci doz aşı oranımızı yükseltelim. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 16, 2021





