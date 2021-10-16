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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Ardahan ve Antalya mavi, Gaziantep sarı kategoriye geçti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.10.2021
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Ardahan ve Antalya mavi, Gaziantep sarı kategoriye geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama oranlarına göre, Ardahan ve Antalya'nın mavi kategoriye; Gaziantep'in de sarı kategoriye geçtiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Dün yapılan aşılarla Ardahan ve Antalya, ikinci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkarak mavi kategorisine; Gaziantep ise yüzde 65'in üzerine çıkarak sarı kategorisine geçti. Türkiye'nin her yerinde ikinci doz aşı oranımızı yükseltelim" dedi.

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