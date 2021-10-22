Kasım celbi ne zaman askere gider? MSB sevk tarihleri ne zaman? 2021 Kasım celbi ne zaman teslim olur?
Kasım celbi askerlik yerleri açıklandı. 2021 Kasım celbi ile silahaltına alınacak yükümlüler, askerlik yerlerini öğrendikten sonra bazı sorulara yanıt aramaya başladı. Silahaltına alınacakları yerleri öğrenen vatandaşlar teslim tarihini araştırıyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı duyuru ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, Kasım celbi ne zaman askere gider? MSB sevk tarihleri ne zaman? 2021 Kasım celbi ne zaman teslim olur? İşte cevaplar...
Kasım celbi ne zaman askere gider? Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklaması ile 2021 Kasım celbi askerlik yerlerinin açıklandığı bildirildi. Bu gelişmelerin ardından sevk tarihleri de en çok aranılanlar arasında yer aldı. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Kasım celbi ne zaman askere gider? MSB sevk tarihleri ne zaman? 2021 Kasım celbi ne zaman teslim olur? İşte haberin detayları...
KASIM CELBİ NE ZAMAN ASKERE GİDER?
MSB'den yapılan açıklamaya göre, 2021 Kasım celbi sevk tarihleri şu şekilde:
|YÜKÜMLÜ
|SEVK TARİHLERİ
|KOVİD-19 TESTİNİN YAPILACAĞI VE SEVK BELGESİNİN ALINACAĞI TARİHLER
|Yedek Subay/Astsubay Adayları,
Erbaş/Er (1'inci Grup)
|25, 26 Ekim 2021
|25, 26 Ekim 2021
|Erbaş/Er (2'nci Grup)
|22, 23 Kasım 2021
|22, 23 Kasım 2021
|Erbaş/Er (3'üncü Grup)
|20, 21 Aralık 2021
|20, 21 Aralık 2021
Haberin devamından "Kasım 2021 sınıflandırma dönemi duyurusu"na ulaşabilirsiniz...
KASIM 2021 SINIFLANDIRMA DÖNEMİ DUYURUSU
1. Kasım 2021 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.
2. Kasım 2021 sınıflandırma dönemi Sınıflandırma Nitelik Listesine; yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerden, 31 Ağustos 2021 (dahil) tarihine kadar; yoklamasını yaptıran ve askerlik hizmeti ile celp tercihini yaptıranlardan celp tercihlerine göre başvurusu Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak kabul edilenler, erteleme ile dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar alınacaktır.
3. Kasım 2021 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 31 Ağustos 2021 (dahil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti ile celp tercihini e-Devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde
askerlik hizmeti tercihi ile celp tercihini yapmayanlar mevcut bilgilerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacına göre sınıflandırma işlemine tabi tutulacaklardır.
4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları 22 Ekim 2021 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir. (TSK nın ihtiyaç duyduğu sınıf ve meslekler hariç).
5. Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır.
|YÜKÜMLÜ
|SEVK TARİHLERİ
|KOVİD-19 TESTİNİN YAPILACAĞI VE SEVK BELGESİNİN ALINACAĞI TARİHLER
|Yedek Subay/Astsubay Adayları,
Erbaş/Er (1'inci Grup)
|25, 26 Ekim 2021
|25, 26 Ekim 2021
|Erbaş/Er (2'nci Grup)
|22, 23 Kasım 2021
|22, 23 Kasım 2021
|Erbaş/Er (3'üncü Grup)
|20, 21 Aralık 2021
|20, 21 Aralık 2021
6. Yükümlüler, sevk belgesinin alınabileceği tarihlerde;
a. e-Devlet'ten "Kovid-19" anketini dolduracaklar,
b. Anket sonrasında yönlendirildikleri sağlık kuruluşlarında "Kovid-19" testlerini yaptıracaklar,
c. Test sonucu negatif çıkanlar aynı gün içerisinde e-Devlet üzerinden veya askerlik şubesi başkanlıklarından sevk belgelerini alacaklar,
ç. Test sonucu pozitif çıkanlar veya temaslı listesinde yer alanlar ile test tarihinden itibaren 3 günlük süre içinde sevk evrakını almayanlar ve test sonucu (negatif olsa dahi) çıkmayan yükümlüler müteakip celp ve sevk döneminde sevke tabi tutulacaklar,
d. Ancak; sevk tarihleri içerisinde test yaptırmasına rağmen sevk tarihinden sonraki iki gün içerisinde test sonucunun negatif olduğu tespit edilen yükümlüler askerlik şubesi başkanlıklarınca birliklerine sevk edilecekler,
e. Test sonucu, Kovid-19 tanısı ve şüphesi bulunmayanlar sevk belgelerini e-Devlet'ten alabilecekler,
f. Sevk belgesini alanlar birliğine katılıncaya kadar Kovid-19 kapsamında Devlet kurumları tarafından duyurulan tüm tedbirlere uyacaklar, asker eğlencesi, uğurlaması vb. faaliyetleri icra etmeyecekler,
g. Sağlık kuruluşlarında gerekli testleri yaptırmayanlar askere sevk edilmeyecek ve haklarında bakaya işlemi yapılacaktır.
ğ. Kovid-19 salgını nedeniyle; bulaşma riskini ortadan kaldırmak ve teması en aza indirmek maksadıyla sevk sürecindeki tüm işlemler e-Devlet'ten yapılacak, zorunlu durumlar dışında askerlik şubelerinde işlem yapılmayacaktır.
7. Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.
8. Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar bakaya işlemine tabi tutulacaktır.
9. 7179 sayılı Askeralma Kanununun 27'nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ
mahiyetindedir.
10. Yükümlüler bu duyuru metnine https://asal.msb.gov.tr internet adresinden ve TRT teleteksten ulaşabilirler.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 3. ek tercih olacak mı? ÖSYM YKS 3. ek tercih ne zaman? Ek tercihler bitti mi?
- 4B'li sözleşmeliler dikkat! Sözleşmeli personele kadro gelecek mi? 2021 sözleşmeli öğretmenler, sağlık çalışanları...
- Yıl sonunda dolar/TL ne kadar olacak? Merkez Bankası dolar tahmini! 2022’de dolar kaç TL olacak?
- Kasım celbi ne zaman askere gider? MSB sevk tarihleri ne zaman? 2021 Kasım celbi ne zaman teslim olur?
- Döviz kurları son dakika: 22 Ekim euro dolar ne kadar oldu? 1 dolar, 1 euro kaç TL? Canlı döviz kuru...
- Orhan Çimen kimdir? Doç. Dr. Orhan Çimen kimdir, kaç yaşında, görevden alındı mı?
- Kritik gün! YKS 2. ek tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM üniversite 2. ek yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir?
- Reyting sonuçları 21 Ekim 2021! Bir Zamanlar Çukurova, Camdaki Kız, Barbaroslar birinci kim?
- Dualı, anlamlı 22 Ekim Cuma mesajları! Birbirinden güzel Cuma mesajları, sözleri, resimli mesajı!
- e-Devlet er sınıflandırma sonuçları sorgulama: 2021 Kasım celbi askerlik yerleri nereden öğrenilir? (MSB ASAL)
- Sette kan döküldü! Alec Baldwin kimdir, kaç yaşında? Alec Baldwin oynadığı filmler nelerdir?
- Aşk 101 3. sezon ne zaman, olacak mı? Aşk 101 yeni sezon yayınlanacak mı? İşte açıklama...