Kasım celbi ne zaman askere gider? Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklaması ile 2021 Kasım celbi askerlik yerlerinin açıklandığı bildirildi. Bu gelişmelerin ardından sevk tarihleri de en çok aranılanlar arasında yer aldı. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Kasım celbi ne zaman askere gider? MSB sevk tarihleri ne zaman? 2021 Kasım celbi ne zaman teslim olur? İşte haberin detayları...

KASIM CELBİ NE ZAMAN ASKERE GİDER?

MSB'den yapılan açıklamaya göre, 2021 Kasım celbi sevk tarihleri şu şekilde:

YÜKÜMLÜ SEVK TARİHLERİ KOVİD-19 TESTİNİN YAPILACAĞI VE SEVK BELGESİNİN ALINACAĞI TARİHLER Yedek Subay/Astsubay Adayları,

Erbaş/Er (1'inci Grup) 25, 26 Ekim 2021 25, 26 Ekim 2021 Erbaş/Er (2'nci Grup) 22, 23 Kasım 2021 22, 23 Kasım 2021 Erbaş/Er (3'üncü Grup) 20, 21 Aralık 2021 20, 21 Aralık 2021

Haberin devamından "Kasım 2021 sınıflandırma dönemi duyurusu"na ulaşabilirsiniz...