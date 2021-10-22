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Kritik MİT operasyonunda son dakika itirafı: MOSSAD'a bilgileri Zürih'te verdim

A Haber
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Giriş: 22.10.2021 09:20
Türkiye gündemine bomba gibi düşen casusluk skandalı, MOSSAD casuslarının verdiği ifadelerle doğrulandı. İsrail gizli servisi elemanları, MOSSAD'a bir süredir periyodik biçimde casusluk yaptıklarını itiraf etti. İsrail istihbarat servisine para karşılığı casusluk yapan 15 ajandan birinin ifadesinde çarpıcı detaylar var. Çeşitli fişleme dosyaları karşılığında binlerce euro aldığını anlatan M.A.S., "Mossad yetkilisiyle İsviçre’de yüz yüze görüştüm. Bana dizüstü bilgisayarda dosya şifrelemeyi öğretti" dedi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı.
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