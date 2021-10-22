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MSB: Saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 22.10.2021 Güncelleme Tarihi: 22.10.2021
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MSB: Saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin bir saldırı teşebbüsü daha önlendi. Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımızın müdahalesiyle etkisiz hâle getirildi" denildi.

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