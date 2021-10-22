MSB: Saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi

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Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin bir saldırı teşebbüsü daha önlendi. Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımızın müdahalesiyle etkisiz hâle getirildi" denildi.

Terör örgütü PKK/YPG'nin bir saldırı teşebbüsü daha önlendi. Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımızın müdahalesiyle etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/rjgqPHtgkT — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 22, 2021