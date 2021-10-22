Orhan Çimen kimdir? Doç. Dr. Orhan Çimen kimdir, kaç yaşında, görevden alındı mı?
Orhan Çimen kimdir? Doç. Dr. Orhan Çimen kimdir, kaç yaşında? Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi başhekimi Orhan Çimen’in görevden alınıp alınmadığı gündem konusu oldu. 40 yaşındaki Doç. Dr. Orhan Çimen, 11 Aralık 2018 tarihinden itibaren Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başhekimlik görevini yürütüyordu. Peki; Orhan Çimen kimdir?
Orhan Çimen kimdir? Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi başhekimi Orhan Çimen'in kim olduğu arama motorlarında sorgulanıyor. Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun yaralanmasının ardından hastaneye getirilişinde ambulansın helikopterin indiği alana ulaşmasında ihmal olduğu iddiasıyla soruşturma açılan Orhan Çimen kimdir?
ORHAN ÇİMEN KİMDİR?
Orhan Çimen, 08 Aralık 1980 tarihinde Erzincan ili Yaylabaşı Beldesi'nde doğdu. İlk öğrenimini Erzincan Ziya Gökalp İlkokulu ve Erzincan Şeker İlkokulu'nda, orta öğrenimini Erzincan Anadolu Lisesi'nde tamamladıktan sonra 2005 yılında Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi'nden Tıp Doktoru unvanı ile mezun oldu. Trabzon ili Akçabat ilçesi Derecik Sağlık Ocağı'nda tabip olarak görev yaptı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Genel Cerrahi İhtisasını tamamladı.
İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nde Cerrahi Endoskopi, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesinde Laporoskopik Kolorektal Cerrahi Eğitimleri aldı. Hakkari Şemdinli Devlet Hastanesi'nde Genel Cerrahi Uzmanı ve Acil Servis Sorumlu hekimi, Tunceli Devlet Hastanesi'nde Genel Cerrahi Uzmanı ve Başhekim Yardımcısı olarak görev yaptı. 2013 yılından itibaren Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nda Doktor Öğretim Üyesi olarak çalışmakta olan Orhan Çimen, 08.07.2021 tarihi itibari ile Doçent Doktor unvanını almıştır.
Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği, Sağlık Bakanlığı Verimlilik Gözlemcisi görevlerini de yürütmektedir. Çok sayıda Ulusal ve Uluslararası Bilimsel makale ve çalışmaları bulunmakta olup, ileri düzeyde İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. 40 yaşındaki Doç. Dr. Orhan Çimen, 11 Aralık 2018 tarihinden itibaren Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başhekimlik görevini 21 Ekim 2021 Perşembe gününe kadar sürdürmüştür.
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