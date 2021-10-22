Orhan Çimen kimdir? Doç. Dr. Orhan Çimen kimdir, kaç yaşında, görevden alındı mı?

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nde Cerrahi Endoskopi, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesinde Laporoskopik Kolorektal Cerrahi Eğitimleri aldı. Hakkari Şemdinli Devlet Hastanesi'nde Genel Cerrahi Uzmanı ve Acil Servis Sorumlu hekimi, Tunceli Devlet Hastanesi'nde Genel Cerrahi Uzmanı ve Başhekim Yardımcısı olarak görev yaptı. 2013 yılından itibaren Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nda Doktor Öğretim Üyesi olarak çalışmakta olan Orhan Çimen, 08.07.2021 tarihi itibari ile Doçent Doktor unvanını almıştır.

Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği, Sağlık Bakanlığı Verimlilik Gözlemcisi görevlerini de yürütmektedir. Çok sayıda Ulusal ve Uluslararası Bilimsel makale ve çalışmaları bulunmakta olup, ileri düzeyde İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. 40 yaşındaki Doç. Dr. Orhan Çimen, 11 Aralık 2018 tarihinden itibaren Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başhekimlik görevini 21 Ekim 2021 Perşembe gününe kadar sürdürmüştür.