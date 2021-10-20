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Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde! MSB duyurdu: PKK'ya "pençe" darbesi

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Giriş Tarihi: 20.10.2021 Güncelleme Tarihi: 20.10.2021
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Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde! MSB duyurdu: PKK’ya pençe darbesi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kaplan operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı, "Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde!" başlıklı sosyal medya paylaşımında, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." denidli.

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