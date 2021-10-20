Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde! MSB duyurdu: PKK'ya "pençe" darbesi
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kaplan operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi." denildi.
Milli Savunma Bakanlığı, "Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde!" başlıklı sosyal medya paylaşımında, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." denidli.
Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 20, 2021
Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist Kahraman Komandolarımızın müdahalesiyle etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/y4L294SDDh