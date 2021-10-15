Son dakika: MSB duyurdu! PKK'ya "pençe" darbesi: 13 terörist etkisiz hale getirildi



Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanımız Sn. Hulusi Akar'ın vurguladığı gibi "Terörist neredeyse hedefimiz orası!" parolasıyla Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlığın açıklamasında, "Son iki günde Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım Operasyonları ile 13 PKK'lı terörist daha etkisiz hâle getirildi." denildi.

Bakanımız Sn. Hulusi Akar'ın vurguladığı gibi "Terörist neredeyse hedefimiz orası!" parolasıyla Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Son iki günde Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım Operasyonları ile 13 PKK'lı terörist daha etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/OCqYKDIWdH — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 15, 2021

BAKAN AKAR: TERÖRİST NEREDEYSE HEDEFİMİZ ORASI

Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı açılış törenine katıldı. Terörle mücadelede 24 Temmuz 2015'ten itibaren yeni bir sürecin başlatıldığını, yeni konsept kapsamında teröristlerin kaynağında etkisiz hale getirildiğini dile getiren Bakan Akar, "Terörist neredeyse hedefimiz orası" diye konuştu.

"PKK eşittir YPG" ifadesini kullanan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin tek hedefinin teröristler olduğunu vurgulayan Bakan Akar, "24 Temmuz 2015'te başlayan terörle yoğun mücadele kapsamında bugüne kadar 18 bin 609 terörist etkisiz hale getirildi. 1 Ocak'tan itibaren ise etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 201 oldu" ifadelerini kullandı.