İstanbul Küçükçekmece’de İSKİ skandalı

Yemek işini yaptığını tozdan ve çamurdan kapıyı açamadığını anlatan esnaf Selman Ece, "Bu en az bir ay oldu, sözde yapıyorlar. Gidiyorlar yukarıya kadar, gelip baştan bir daha yıkıyorlar, bunların amacı nedir bilmiyoruz. Soruyoruz, yetkili kim tam olarak ne zaman bitecek bilelim. Yetkili yok diyorlar. Bir hafta geçiyor bir daha baştan başlıyorlar. Perişan olmuşuz, iş yerimizi yemek götürüyoruz, tekstiller var. burada kavga bile oldu bu yüzden, iki üç tane kaza oldu. Bu sabah geldim arabam kaldı, iki üç kişi geldi zor arabayı çıkardık. Millet telefon açıyor, İSKİ'ye açıyor, kimse ilgilenmiyor. Kim ilgileniyorsa lütfen bir an önce bu mağduriyeti gidersin" ifadelerini kullandı.

Evinde yaşlı ve hasta insanların olduğunu doktora götürürken sokağın başına kadar yürütmek zorunda kaldığını sokakta ikamet eden Servet Aslan isimli vatandaş ise, "En az iki üç sefer bunu yetkililere söyledik, gelip yapacaklarını söylediler. Milenyum çağında çar çamur içerisinde, insanlar geçemiyor, binaların içi çamur dolmuş. Her halde bir on sefer şikayet ettim, her defasında yetkililere söyleneceği söylendi ama hiçbir sonuç alamadık. Ortalama 1 aydır böyle, geçemiyoruz buradan, normal şartlarda yürüyemiyoruz. Yaşlılar var, bebek arabası olan insanlar var, kadınlar çocuklar var. Ne arabalar geçebiliyor, ambulans dahi giremez şu sokağa" dedi.