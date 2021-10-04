Kadıköy’de İSKİ’ye ait su borusu patladı! Yol göle döndü





Olaya tanık olan vatandaşlardan Sezer Yılmaz, "Motorumla buradan geçerken şebeke suyunun patlamış olduğunu gördüm. Su çok tazyikli şekilde çıkıyor, inşallah araçlara, binalara zarar vermez. O kadar şiddetli ki asfaltı kırarak çıkmış su" dedi.

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