Kadıköy'de İSKİ'ye ait su borusu patladı! Yol göle döndü
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde İSKİ’ye ait su borusunun patlaması sonucu cadde adeta göle döndü. Caddede biriken su, araç trafiğini de aksattı. Olaya tanık olan vatandaş "O kadar şiddetli ki asfaltı kırarak çıkmış su" dedi.
Taşkın yaşanan cadde adeta göle döndü. Suyla dolan caddede araç trafiği de aksadı.
Kimi sürücüler su birikintisinden geçmek zorunda kalırken kimi sürücüler ise göle dönen caddeyi gördüklerinde geri dönerek farklı yollara saptı.
Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine İSKİ ekipleri sevk edildi.
Olaya tanık olan vatandaşlardan Sezer Yılmaz, "Motorumla buradan geçerken şebeke suyunun patlamış olduğunu gördüm. Su çok tazyikli şekilde çıkıyor, inşallah araçlara, binalara zarar vermez. O kadar şiddetli ki asfaltı kırarak çıkmış su" dedi.
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