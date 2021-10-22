Muş’ta dikkat çeken anons! İsimleri cami hoparlöründen okundu

AŞIYA DAVET



Zor süreç yaşadıklarını belirten Cansever, "Sabahın ilk ışıklarında yola çıkmamız gerekiyor. Mezralarımız, köylerimiz bazen çok uzak olabiliyor. Sabahın erken saatlerinde yola çıkıp, akşam evlerimize çok geç döndüğümüz zamanlar oluyor ama ilimizin mavi kategoriye geçebilmesi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Buradan da bütün vatandaşlarımızı olmamışlarsa ilk dozlarını, zamanı gelmişse ikinci doz aşılarını yaptırmaya davet ediyoruz" diye konuştu.