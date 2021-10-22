Muş'ta dikkat çeken anons! İsimleri cami hoparlöründen okundu
Koronavirüs salgınına karşı aşılamada turuncu kategoride bulunan Muş'ta İl Sağlık Müdürlüğü, yeni bir çalışma başlattı. Kovid-19 aşı uygulaması için kurulan mobil ekipler, mahalle ve köyleri karış karış dolaşmaya başladı. Soğucak köyüne giden sağlık ekipler, ellerindeki listeye göre aşı olmayan veya iki doz aşısını tamamlamayanların adlarını camiden anons etti.
DUYAN GELDİ
Kurulan mobil aşı ekipleri, mahalle ve köyleri ziyaret edip, kapı kapı geziyor.
Ekipler ayrıca Soğucak köyüne aşılama için stant kurdu.
Görevliler, köy camisinin hoparlöründen ellerindeki listeye göre, aşısızlar ile 2 doz aşı yaptırmamış olanların isimlerini okudu.
İsimleri okunanlar ise tek tek standa gelip aşı oldu.
"AŞI OLMAK İSTEYENLERE BU HİZMETİ GÖTÜRÜYORUZ"
Kentte 20 mobil ekip ile hizmet verdiklerini belirten Muş Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birimi'nde görevli ebe Sabahat Moralılar Cansever, kırsaldaki halka hizmet götürdüklerini söyledi. Cansever, "Köylerimize gidiyoruz. Camilerden özellikle isim isim anons ederek, vatandaşlarımızı aşılarını tamamlamaya davet ediyoruz sonrasında ev ev, kapı kapı gezerek aşı olmak isteyenlere bu hizmeti götürüyoruz" dedi.
AŞIYA DAVET
Zor süreç yaşadıklarını belirten Cansever, "Sabahın ilk ışıklarında yola çıkmamız gerekiyor. Mezralarımız, köylerimiz bazen çok uzak olabiliyor. Sabahın erken saatlerinde yola çıkıp, akşam evlerimize çok geç döndüğümüz zamanlar oluyor ama ilimizin mavi kategoriye geçebilmesi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Buradan da bütün vatandaşlarımızı olmamışlarsa ilk dozlarını, zamanı gelmişse ikinci doz aşılarını yaptırmaya davet ediyoruz" diye konuştu.
"HERKESİN AŞI OLMASINI TAVSİYE EDİYORUM"
Köy camisinden ismi anons edilen Gökhan Güven ise "Birinci doz aşımı olmuştum. Camiden ismim anons edilince geldim ve ikinci doz aşımı yaptırdım. Sağlık çalışanlarına teşekkür ederim. Herkesin aşı olmasını tavsiye ediyorum" dedi.
"CAMİDEN İSMİMİ ANONS ETTİLER"
İkinci aşısını yaptırmayı unutan ve camiden ismi anons edilen Yusuf Okşaş da "İkinci doz aşımı olmayı unutmuştum. Camiden ismimi anons ettiler, ben de geldim. Sağlık çalışanlarımız buradaydı. Böylelikle ikinci doz aşımı da oldum. Bütün sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.
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