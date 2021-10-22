CHP'den israf şov! İki günlük seminere ödediği tutar el yaktı
Yönettiği belediyelerde kaynaklarını har vurup harman savuran CHP'nin 2020 yılında düzenlediği 2 günlük seminer için ödediği tutar dudak uçuklattı. İsraf söylemini dilinden düşürmeyen CHP'nin düzenlediği seminerde moderatör koltuğunda CHP milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi otururken, katılımcılar arasında ise Halk TV sunucusu Özlem Gürses ve sanatçı Gülben Ergen dahil birçok ünlü yer aldı. İşte haberin detayları...
CHP'li Maltepe Belediyesi, 05-06 Mart 2020 tarihlerinde 'Türkiye'de ve Dünyada Kadın' isimli bir seminer düzenledi.
CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin yönettiği, Halk TV sunucusu Özlem Gürses ve sanatçı Gülben Ergen'in de aralarında bulunduğu birçok ünlü ismin katıldığı seminer 2 gün sürdü.
Seminer için CHP'li Maltepe Belediyesi'nin iştirakı olan Mataş A.Ş kasasından toplam 700 bin lira ödeme yapıldı.
"Maltepe Kadın Forumu Etkinliği İaşe Hizmet Alımı" ve "Organizasyon Hizmet Alımı" olmak üzere Maltepe Belediyesi iştirakı Mataş A.Ş adına toplam 700 bin lira tutarında iki ayrı fatura kesildiği görüldü.
KOMİSYON FARK ETTİ
Yenişafak'ın haberine göre, seminer adı altında yapılan 700 bin liralık israf Maltepe Belediye Meclisi Denetim Komisyonu tarafından fark edildi.
İsrafa ilişkin konuşan Maltepe Belediye Meclisi Denetim Komisyonu Üyesi Ufuk Yıldız, "İşin esasına ilişkin yani seminerin yapılmasına bir itirazımız yok, itirazımız 15-20 bin liraya yapılabilecek bir işin 100 değil, 200 değil, 300 değil tam tamına 700 bin liraya yapılmış olmasına" dedi.
PARA NEREYE GİTTİ
Ödemenin Belediye iştiraki olan Mataş A.Ş üzerinden yapıldığını ve iştirak şirketlerin denetlenemeye tabi olmadığını belirten Yıldız, "Bu nedenle seminer için harcanan 700 bin liranın detaylarına ilişkin bir bilgi edinemiyoruz, harcamanın hangi kalemler için yapıldığını bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.
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