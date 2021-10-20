CHP’de israf rüzgarı! Bir aylık SMS ücreti servet değerinde

AYLİN NAZLIAKA 5, KILIÇDAROĞLU 1

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, CHP Kadın Kolları faaliyetlerini duyurmak için bu ay yalnızca bir GSM operatörüne 5 milyon lira SMS bedeli ödedi. Aynı dönemde Kılıçdaroğlu'nun faaliyetlerini duyurmak için de aynı operatöre 1.2 milyon lira SMS faturası ödendiği belirtildi.

2016 YILINDA İHRAÇ EDİLMİŞTİ KILIÇDAROĞLU'NA RAKİP OLARAK GELDİ

Aylin Nazlıaka, 2016 yılında ilginç bir olay sonucu CHP'den ihraç edilmişti. CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), "bir milletvekilinin odasındaki Atatürk resmini indirdiği" iddiasıyla ilgili olarak Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, oy çokluğu ile kesin ihracına karar vermişti.