CHP'li Aziz Kocaoğlu ve eski başkanlara zimmet soruşturması! İki vakfa 1.75 milyon lira aktarılmış
Sayıştay, İzmir’de iki ayrı vakfa aktarılan 1.75 milyon liralık fonda zimmet tespit etti. Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile o dönemde imzası bulunanlar ifade verecek.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İKSEV ve İZTAV arasında 2019'da yapılan protokol ile ilgili olarak şok gelişme yaşandı. Kentteki kültürsanat faaliyetlerine katkıda bulunmak ve birlikte ortak çalışmalar yürütmek amacıyla İKSEV'e 375 bin TL ve kentteki turizm faaliyetlerine destek olunması amacıyla da İZTAV'a 800 bin TL olmak üzere toplam 1 milyon 175 bin TL para aktarılması kararlaştırılmıştı.
Sabah'ın haberine göre iki vakıf ile yapılan protokol sonucu aktarılan paralar, devlet kurumlarını denetleyen Sayıştay'ın radarına takıldı. Aktarılan parayı usulsüz bulan Sayıştay, karara imza atan dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu başta olmak üzere meclisteki belediye başkanları, meclis üyeleri ile bürokratlara zimmet çıkardı.
Alınan karara itiraz edilmesi üzerine Sayıştay, kararı yeniden gözden geçirdi. İtiraz 3'te 2 çoğunluk ile reddedildi. Alınan karar gereği Sayıştay Savcılığı'nın çalışması sonrası meclis kararında imzası bulunanlara tebligatlar gönderildi.
Önümüzdeki günlerde aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile geçen dönem ilçe belediye başkanlığı yapan isimlerin yanı sıra meclis oylamasında önergeye evet oyu kullanan imzacıların ifadesine başvurulacak.
Sonuç değişmezse oluşan zarar Kocaoğlu ve sorumlulardan tazmin edilecek.
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