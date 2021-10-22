Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan FATF tepkisi! Terörü finanse eden güç veren Avrupa’dır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu HAK-İŞ Konfederasyonu 46. kuruluş yıl dönümünde açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin ve Avrupa ülkelerinin içinde bulunduğu göçmen sorununa da değinen Bakan Soylu, "3,5 milyon Afganlı var İran'da. 2 milyonu hareket etmeye hazır, günlük 2 bin kişinin kişinin geldiğini düşünürsek çok ciddi bir göç tehdidi ile karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu açıklamalarında şu ifadelere yer verdi;

10 tane büyükelçi hukuka müdahale eden bir açıklama yapıyor. Ne pervasız, ne edepsiz bir açıklama. Yarın bizden Apo'yu da çıkarmamızı isteyebilirler. Selahattin Demirtaş'ı da çıkarmamızı isteyebilirler. (FATF'nin Türkiye'yi gri listeye alması) Terörizmin en çok maliyet yüklediği ülke biziz. Terörü finanse eden, güç veren Avrupadır. Bu kadar yüzsüzlük olabilir. Bu kadar gerçeklerden aykırı tespitler yapılabilir.