Canan Kaftancıoğlu hakim karşısında! İşte istenen ceza

Savunmasını yapan sanık Kaftancıoğlu, iddianamede özel hayatın gizliliğini ihlale azmettirme gerekçesiyle cezalandırılmasının istendiğini hatırlatarak, "CHP Üsküdar İlçe Başkanı olan Suat Özçağdaş'a müştekinin evinin fotoğraflarının çekilmesi hususunda bir talimatım yoktur. Ben müştekinin nerede dahi oturduğunu bilmem. Olaydan bir hafta kadar önce başka bir şahıs tarafından yine müştekinin evinin ve arsanın videosu çekilmiş, sosyal medya aracılığıyla paylaşılmıştır. Onun dahi suç teşkil ettiğini kesinlikle düşünmüyorum. Şikayetten vazgeçme olursa kabul ederim. Suçsuzum, özellikle beraatimi talep ederim." diye konuştu.