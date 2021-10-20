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Son dakika: CHP'li Canan Kaftancıoğlu için istenen ceza belli oldu! Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasının talimatını vermişti

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Giriş Tarihi: 20.10.2021 Güncelleme Tarihi: 20.10.2021
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Son dakika: CHP’li Canan Kaftancıoğlu için istenen ceza belli oldu! Fahrettin Altun’un evinin fotoğraflanmasının talimatını vermişti

Son dakika haberine göre İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarının izinsiz çekilmesine ilişkin ‘suç işlemeye tahrik’ ile ‘suçu ve suçluyu övme’ suçlarından 10 buçuk yıla kadar hapsi istenen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakim karşısına çıktı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evinin 21 Nisan 2020 tarihinde fotoğraflarının izinsiz çekilmesine ilişkin 'suç işlemeye tahrik, 'suçu ve suçluyu övme' suçlarından 10 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Fahrettin Altun'un avukatı Sezgin Tunç katılırken ilk celseye gelmediği için hakkında zorla getirme kararı çıkarılan Kaftancıoğlu ve avukatı salonda hazır bulundu.



İDDİANAMEDEN
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın 21 Nisan 2020 tarihinde İletişim Başkanı olan Fahrettin Altun ile ailesi tarafından kullanılan bahçeli evin görüş alanına alarak cep telefonuyla fotoğraf çektiği anlatıldı. Bu şekilde kayda aldığı görüntüyü de partisinin il başkanı olan Canan Kaftancıoğlu'na göndererek ifşa ettiği belirtildi.


Fahrettin Altun'un avukatının savcılığa müracaat ederek, Canan Kaftancıoğlu'nun bu eylemden sonra Twitter hesabından "CHP ilçe başkanı görevini yaparak ve partisinin talimatıyla inşaatın yasak olduğu arsayı kontrol etmek için gitmiştir, yine gidecektir. CHP ilçe başkanına kamunun malını koruduğu, halkın hakkını hukukunu gözettiği için kimse dokunamaz" şeklindeki yazılarla atılı suçları işlediğini ihbar ettiği aktarıldı.

İddianamede, Kaftancıoğlu'nun "suç işlemeye tahrik" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarından toplamda 9 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.


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