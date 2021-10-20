Son dakika: CHP’li Canan Kaftancıoğlu için istenen ceza belli oldu! Fahrettin Altun’un evinin fotoğraflanmasının talimatını vermişti



Fahrettin Altun'un avukatının savcılığa müracaat ederek, Canan Kaftancıoğlu'nun bu eylemden sonra Twitter hesabından "CHP ilçe başkanı görevini yaparak ve partisinin talimatıyla inşaatın yasak olduğu arsayı kontrol etmek için gitmiştir, yine gidecektir. CHP ilçe başkanına kamunun malını koruduğu, halkın hakkını hukukunu gözettiği için kimse dokunamaz" şeklindeki yazılarla atılı suçları işlediğini ihbar ettiği aktarıldı.