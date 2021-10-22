Son dakika | Eren-13 operasyonlarında 4 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi...İçişleri Bakanlığı, Eren-13 operasyonları kapsamında Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Eruh kırsalında Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde operasyon düzenlendiği belirtildi.
Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birliklerince, J-İHA ve Hava Kuvvetlerinin desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda 4 bölücü örgüt mensubunun silahlarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Açıklamada, terörle mücadele operasyonlarının terör örgütünü tam tasfiye etme inancıyla ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.