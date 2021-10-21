Türk mühendisler başardı! Türkiye 6 ülkeden biri olacak

TÜRKİYE'NİN KONUMLAMA VERİLERİ YURT İÇİNDE KALACAK

Öte yandan şirketin bir diğer Kurucu Ortağı Eniscan Bubik ise, "Cumhurbaşkanımızın uzay programını açıkladığında üçüncü bahsettiği madde tam olarak bizim şu an yaptığımız şey, hali hazırda zaten geliştiriyorduk şimdi çalışmalarımızı hızlandırdık" diyerek, şunları söyledi:

"Konum dediğimiz noktada savunma ve enerji gibi stratejik önem barındıran sektörlerde bu verilerin yurtdışındaki işletmelerce kullanılıp kullanılmadığı konusunda bir bilgimiz yok ama kullanılma ihtimali bulunuyor. Herhangi bir kritik durumda, olası bir savaş durumunda bizim elektrik dağıtım envanterlerimizin yerini bilen veya daha stratejik öneme sahip bu tarz kurumların yerlerini bilen bir düşmanın doğrudan saldırısına maruz kalabiliriz. Biz şimdi bu verilerin devletimizle birlikte yapacağımız anlaşmalarla birlikte oldukça güvenli veri tabanlarında tutulması için çalışmalar yapacağız."