DEVA Partisi lideri Ali Babacan’a bir tepki de Ankara’dan: Seni davar çobanı bile yapmazlar

"GİDEN ARABAYA HENDEK KURMAYA ÇALIŞIYORSUNUZ"

Şimdi durum çok çok iyi, biz senden, Meral'den ve Kılıçdaroğlu'ndan kurtulduğumuz zaman bu Türkiye kurtulur. Siz hendek kurmaya çalışıyorsunuz giden arabaya" diye tepki gösterdi.