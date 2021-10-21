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DEVA Partisi lideri Ali Babacan'a bir tepki de Ankara'dan: Seni davar çobanı bile yapmazlar

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Giriş Tarihi: 21.10.2021 Güncelleme Tarihi: 21.10.2021
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DEVA Partisi lideri Ali Babacan’a bir tepki de Ankara’dan: Seni davar çobanı bile yapmazlar

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde esnaf ziyareti yapan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, tepkiler karşısında neye uğradığını şaşırdı. Bir vatandaşın, "Seni davar çobanı tutan olmazdı. Sen AK Parti’de itibar kazandın." sözleri karşısında Babacan, zor anlar yaşadı.

Esnaf ziyareti için Ankara'nın Kahramankazan ilçesine gelen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, pazar ziyareti esnasında vatandaşların sert tepkisi ile karşılaştı.

Babacan, tepkilere cevap vermeye çalışırken zor anlar yaşadı.

"SEN AK PARTİ'DE İTİBAR KAZANDIN"

Pazarda Ali Babacan ile karşılaşan bir vatandaş, "Allah akıl fikir versin, seni davar çobanı tutan olmazdı. Sen AK Parti'de itibar kazandın. AK Parti'nin karşısına geçince kime hizmet edeceksin. Sen anca çarşaf satmayı bilirsin, git çarşafını sat.

"GİDEN ARABAYA HENDEK KURMAYA ÇALIŞIYORSUNUZ"

Şimdi durum çok çok iyi, biz senden, Meral'den ve Kılıçdaroğlu'ndan kurtulduğumuz zaman bu Türkiye kurtulur. Siz hendek kurmaya çalışıyorsunuz giden arabaya" diye tepki gösterdi.

BİR TEPKİ DE MERSİN'DEN

Öte yandan Babacan, geçtiğimiz günlerde Mersin'de bir vatandaşın, 'Tayyip Erdoğan'a yanlış yaptınız. Binde bir bile oy alamayacaksınız. 2023'ün galibi Recep Tayyip Erdoğan, boşuna dolanma.' tepkisiyle karşılaşmıştı.

Binde bir bile oy alamayacaksınız "BİNDE BİR BİLE OY ALAMAYACAKSINIZ"
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