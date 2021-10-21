Son dakika: İzmir’de terör operasyonu! HDP’li yöneticiler de gözaltında

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı tespit edilen ve aralarında HDP Torbalı ve Karabağlar ilçe başkanlarının da bulunduğu 17 şüpheli ile PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

17 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Belirlenen adreslere sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 17 şüpheli gözaltına alındı.

DİJİTAL MALZEMELERE EL KONULDU

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital malzemelere el konuldu.







