MİT’ten Mossad’ın casuslarına operasyon! Gözaltına alındılar

CANLI KURYEYLE, HAVALEYLE HATTA BITCOIN OLARAK BİLE ÖDEME YAPILDI

15 Mossad ajanının, verdikleri biyografi raporları karşılığında Western Union, Moneygram gibi para transfer şirketleri ile ödeme aldıkları, ayrıca Bitcoin'in de ödeme için kullanıldığı belirlendi. Ajanların, canlı kurye sistemi diye tanımlanan sistemi de kullanarak elden ödeme aldıkları ve bunun yanı sıra da Türkiye'de yurt dışıyla havale işlemleri yapabilen havale ofisleri, kuyumcu ve market gibi noktalardan ödeme aldıkları tespit edildi.



TALİMATLAR AVRUPA VE AFRİKA'DA VERİLDİ

MİT, İsrail gizli servisine çalışan ajanların yurt dışında Mossad yetkilileriyle yüz yüze görüştüklerini de tespit etti. Mossad şebekesinin üyelerinin talimatları, iz bırakmamak için İsrail'de değil de, başka ülkelerde almış olmalarıydı. Mossad'ın casusluk şebekesinin üyelerinin, talimatları saha sorumlularından Avrupa ve Afrika ülkelerinin de aralarında bulunduğu farklı ülkelerin kentlerinde aldığı belirlendi. Casusların yurt dışında özellikle, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb, Romanya'nın başkenti Bükreş, İsviçre'nin Zürih kenti ve Kenya'nın başkenti Nairobi gibi noktalarda İsrail gizli servisi elemanlarıyla görüşerek burada talimatlandırıldıkları tespit edildi.

VİZE PROBLEMLERİNİ ÖRGÜT ÇÖZDÜ

Yurt dışına çıkışlarda vize sorunu yaşayan şüpheliler, bu durumu yurt dışındaki Mossad yetkilileriyle paylaştı. İstihbarat örgütü yetkilileri şüphelilerin Türkiye'den yurt dışına çıkışlarında, gidecekleri ülkelerin Türkiye'deki konsolosluklarıyla temasa geçerek vize işlerini halletti, Mossad'ın kullandığı casusluk şebekesinin üyeleri arasında Filistinlilerin de bulunduğu saptandı. MİT, Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrasında Nisan 2019'da Türkiye'de Körfez monarşilerinin muhaliflerine yönelik istihbarat faaliyeti yürüten iki Birleşik Arap Emirlikleri casusunu yakalamıştı. Bu casuslar da Filistinli'ydi ve İsrail'in adamı olan Muhammed Dahlan'a çalışıyorlardı.



ŞİFRELİ DOSYALARLA BİLGİ SERVİSİ

Casusluk şebekesi elde ettikleri bilgilerin yurt dışındaki Mossad yetkililerine gönderilmesinde 'Protonmail' isimli uygulamayı kullanıyordu. Bu uygulamada oluşturulan Word dosyalarının şifrelendiği öğrenildi.Bir diğer yöntem ise SafeUM programıydı. Bu program üzerinden alınan sahte numarayla, Whatsapp gibi uygulamalardan Mossad yöneticileriyle gizli iletişim kuruluyordu.



EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ 6 AJANA TUTUKLAMA

Geçtiğimiz günlerde, MİT'in istihbarat çalışması sonucu İstanbul ve Antalya'da düzenlenen polis operasyonlarıyla gözaltına alınan 6 Rus ve Özbek uyruklu şahıs tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne konuldu. Siyasal ve askeri casuslukla suçlanan ve Türkiye'deki Çeçen muhaliflere yönelik silahlı eylem hazırlığında olduğu tespit edilen şahısların Rusya Federasyonu'nun istihbarat servisiyle bağlantıları ortaya çıktı.