CHP'nin "hain" ilan ettiği başkana gurur rozeti Kılıçdaroğlu'ndan! Çıkar uğruna ilkesiz siyaset

Ancak CHP, seçimlere Rahmi Gençer ile girmeye karar verdi.Geri dönmek istediği DSP'den de veto yiyen Mesut Ergin, Demokrat Parti (DP) adayı olarak girdiği seçimde Ayvalık Belediye Başkanı oldu. Seçimi kaybeden CHP ise Mesut Ergin'i neredeyse hain ilan etti. Başkan Ergin, 8 ay önce DP'den de istifa edince, CHP'liler bu kez kendi saflarına katabilmek için adeta seferberlik ilan etti.