Mossad casuslarına MİT operasyonu! Yabancı öğrencileri fişlemiş

200 kişilik Milli İistihbarat Teşkilatı (MİT) ekibi, Mossad'ın Türkiye'deki İsrail muhalifleri ve ülkemiz aleyhine faaliyet yürüttüğünü tespit etti. 3'er kişilik 5 ayrı hücre bir yıl boyunca gölge gibi izlendi. Bilgiler Emniyet ile paylaşıldı. 7 Ekim'de terörle mücadele polisleri 4 ilde 15 casusu kıskıvrak yakaladı. Operasyonun detaylarını A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı.

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