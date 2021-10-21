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Mossad casuslarına MİT operasyonu! Yabancı öğrencileri fişlemiş

A Haber
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Giriş: 21.10.2021 09:13
200 kişilik Milli İistihbarat Teşkilatı (MİT) ekibi, Mossad'ın Türkiye'deki İsrail muhalifleri ve ülkemiz aleyhine faaliyet yürüttüğünü tespit etti. 3'er kişilik 5 ayrı hücre bir yıl boyunca gölge gibi izlendi. Bilgiler Emniyet ile paylaşıldı. 7 Ekim'de terörle mücadele polisleri 4 ilde 15 casusu kıskıvrak yakaladı. Operasyonun detaylarını A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı.
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