Memleket Partisi'nin lideri Muharrem İnce, Millet İttifakı'na ateş püskürdü: Sizin kendinize güveniniz yok mu?
CHP ile siyasi ayrılığa düşerek kendi yoluna giden Muharrem İnce, Balıkesir'de Millet İttifakı'nı topa tuttu. "Sizin hiç kendinize güveniniz yok mu?" diyen İnce, "8-10 kişi bir araya gelecekler, Erdoğan'ı yenecekler. Nasıl muhalefetsiniz siz? Bir siyasi parti, tek başına çıkar, 'Ben hazırım' der." ifadelerini kullandı.
CHP'den ayrılarak Memleket Partisi'ni kuran ve Genel Başkan olan Muharrem İnce Balıkesir'de açıklamalarda bulundu.
İnce, 54 ilde teşkilatlanmayı tamamladıklarını, haftaya 55'inci ildeki teşkilatın da kurulacağını söyledi.
İnce, siyasetteki son gelişmeleri değerlendirirken, ittifaka girmeye sıcak bakmadığını, kendilerine güvendiklerini ifade etti. İnce, daha sonra ise Millet İttifakı'nı yaylım ateşine tuttu.
İnce, "8-10 kişi bir araya gelecekler, Erdoğan'ı yenecekler. Sizin hiç kendinize güveniniz yok mu? Nasıl muhalefetsiniz siz? Toplanacaklar mahallenin çocukları, öbür mahallenin çocuklarını yenecekler. Böyle bir şey olur mu? Bir siyasi parti, tek başına çıkar, 'Ben hazırım' der." diye konuştu.
"SİZİN HİÇ İDDİANIZ YOK MU?"
Balıkesir Öğretmenevi'nde basın mensuplarına gündemi değerlendiren İnce şu ifadeleri kullandı:
O zaman birleştirsinler bu partileri daha iyi. Sanki amca oğlu, dayı oğlu gibi oldu bütün partiler. Böyle parti olur mu? Birleştirin de elektrik, su parası iki ayrı yerden ödemeyin bari.
Sizin hiç mi iddianız yok? Siz kendinize güvenemiyor musunuz? 8-10 kişi bir araya gelecekler, Erdoğan'ı yenecekler. Sizin hiç kendinize güveniniz yok mu? Nasıl muhalefetsiniz siz? Toplanacaklar mahallenin çocukları, öbür mahallenin çocuklarını yenecekler. Böyle bir şey olur mu? Bir siyasi parti, tek başına çıkar, 'Ben hazırım' der.
Programım, tüzüğüm, kadrolarım, genel başkanım, hazır. Biz hazırız, Türkiye'yi yönetmeye. Örgütleniyoruz Türkiye'de; 54 ilde kurduk, bu hafta 55'inciyi kuracağız. İlçelerimizi kuruyoruz. Hazırlanıyoruz.
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